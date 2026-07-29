Este es el único hotel colombiano entre los 50 mejores de lujo a nivel mundial, según Robb Report

Colombia volvió a destacar en el escenario internacional del turismo gracias a un importante reconocimiento para uno de sus hoteles más recientes. El Four Seasons Hotel and Residences Cartagena fue incluido en la lista de los 50 mejores hoteles de lujo del mundo en 2026, elaborada por la revista especializada Robb Report, convirtiéndose en el único lugar colombiano que logró un lugar dentro de esta prestigiosa clasificación.

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Este reconocimiento se vuelve aún más llamativo porque el hotel abrió oficialmente sus puertas apenas en el mes de abril de este año.

En pocos meses, el Four Seasons Cartagena logró llamar la atención de los expertos en hotelería de lujo, quienes valoraron la experiencia que ofrece a sus huéspedes y la forma en que combina historia, diseño y servicio de alto nivel.

La lista de Robb Report, que se publicada para año desde 2023, reúne hoteles considerados referentes de la hospitalidad premium. Entre los criterios de evaluación sobresalen la calidad del servicio, la atención personalizada, la arquitectura, el diseño de los espacios y la experiencia completa que viven los visitantes durante su el tiempo en el que permanecen hospedados.

Uno de los aspectos más destacados del hotel de la ciudad amurallada es su apuesta por rescatar el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

El proyecto recuperó varios edificios históricos ubicados en el tradicional barrio Getsemaní para transformarlos en un exclusivo complejo que conserva gran parte de su esencia original.

Entre las construcciones restauradas está un antiguo club social de estilo Beaux-Arts, construido durante la década de 1920.

Actualmente, este lugar tiene el lobby principal, un amplio atrio y espacios gastronómicos como Grand Grill y Bar Lelarge, diseñados para ofrecer experiencias exclusivas a los visitantes.

El proyecto también incorporó un antiguo claustro franciscano del siglo XVI, restaurado cuidadosamente para recibir parte de las habitaciones alrededor de un patio central. Esta integración entre arquitectura histórica y comodidades contemporáneas fue uno de los elementos que más llamó la atención de la publicación especializada.

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Robb Report destacó el complejo como un ejemplo de reutilización responsable de construcciones de patrimonio y que cargan historia de Cartagena, resaltando además el atractivo turístico de la ciudad, considerada uno de los destinos más importantes de América Latina.

La distinción posiciona al Four Seasons Hotel and Residences Cartagena como un referente de la hotelería de lujo en el país y fortalece la imagen de Colombia como un destino capaz de competir con algunos de los alojamientos más exclusivos del mundo, gracias a propuestas que unen historia, exclusividad, cultura y excelencia.