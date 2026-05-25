La propiedad vacacional mantiene perspectivas de crecimiento en Colombia pese a incertidumbre económica

La propiedad vacacional y el tiempo compartido continúan consolidándose como uno de los segmentos turísticos con mayor capacidad de crecimiento, generación de empleo y atracción de inversión en Colombia, incluso en medio de la incertidumbre fiscal, la coyuntura electoral y las presiones económicas que enfrenta el país.

Vacaciones de junio en Antioquia: tres destinos cerca de Medellín para viajes cortos y sin gastar mucho

Así lo concluyó la Asociación Colombiana de Propiedad Vacacional (Astiempo) durante la novena edición del Seminario Internacional de Innovación y Experiencias, encuentro que reunió en Bogotá a empresarios, desarrolladores turísticos y expertos nacionales e internacionales para analizar el futuro de este mercado.

Según cifras del gremio, el sector genera actualmente cerca de 8.000 empleos directos, reúne alrededor de 190 hoteles vinculados y opera entre 35.000 y 40.000 habitaciones bajo este modelo. Además, cuenta con una base cercana a 500.000 familias usuarias en Colombia.

La industria también mantiene altos niveles de fidelización y permanencia. De acuerdo con Astiempo, 6 de cada 10 ventas se realizan directamente en los hoteles, fenómeno que fortalece el papel del tiempo compartido dentro de la oferta turística nacional y regional.

El crecimiento local aparece alineado con la expansión global del negocio. Actualmente, el mercado mundial de propiedad vacacional atiende a cerca de 9,2 millones de propietarios en más de 22.000 complejos turísticos distribuidos en 75 países.

De La Guajira a San Andrés: las playas colombianas que debe visitar en las vacaciones de mitad de año

Además, la industria está valorada en aproximadamente US$19.940 millones para 2025 y podría alcanzar los US$38.481 millones hacia 2034, con tasas de crecimiento anual superiores al 10%.

La inteligencia artificial empieza a transformar la experiencia turística y vacacional. Foto: Getty Images

Durante el seminario, empresarios y expertos coincidieron en que la industria ha mostrado una fuerte capacidad de adaptación frente a desaceleración económica, cambios tecnológicos y nuevas dinámicas de consumo turístico.

Uno de los temas centrales del encuentro fue el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre la experiencia de viaje, comercialización de servicios y personalización de ofertas vacacionales. La industria considera que las nuevas tecnologías están transformando la relación con los clientes y redefiniendo la manera en que se comercializan experiencias turísticas.

El evento también abordó el papel del turismo como dinamizador económico regional. Astiempo señaló que la propiedad vacacional continúa consolidándose como una actividad estratégica para impulsar empleo, inversión y competitividad en diferentes destinos del país, especialmente en regiones con alto potencial turístico.

En paralelo, compañías internacionales vinculadas al sector reiteraron que Colombia sigue siendo vista como un mercado atractivo para la inversión extranjera gracias a factores como ubicación estratégica, diversidad de destinos, crecimiento del turismo y capacidad de innovación.

Alexis Ralph, vicepresidente comercial de Interval International, compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado global de propiedad vacacional, aseguró que los inversionistas continúan observando oportunidades de expansión en Colombia pese al entorno económico desafiante.

A esto se suma el interés de firmas internacionales de intercambio vacacional como RCI, cuya dirección para América del Sur destacó que el país todavía cuenta con destinos turísticos poco explorados y con alto potencial de crecimiento.

Anuncian talleres internacionales sobre turismo médico; estos son los detalles

El economista Mauricio Reina, invitado al seminario, advirtió que Colombia enfrenta retos asociados con déficit fiscal, confianza inversionista y necesidad de reformas estructurales.

Sin embargo, el sector considera que el turismo seguirá siendo una de las actividades con mayor capacidad para atraer capital, dinamizar economías regionales y sostener oportunidades de crecimiento en el mediano plazo.