En medio de un marco incierto sobre lo que sucederá en este nuevo Gobierno, en el marco del Bogotá Audiovisual Market (BAM), el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC, administrado por Proimágenes Colombia (siguiendo lineamientos del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía - CNACC), realizó el evento Convertir los sueños en cine colombiano, en el que reunió a representantes del sector audiovisual.

Este le sirvió, por un lado para anunciar la apertura de la Fase III de la Convocatoria FDC 2026 y presentar a los beneficiarios de la Fase II, que entregó más de 1.600 millones distribuidos en ocho modalidades.

Por otro lado, montó una imperdible conversación sobre la creación del cine de género en Colombia con los directores Iván Gaona, Jorge Navas y María Gamboa, en un conversatorio moderado por Alejandra Rocas.

La conversación sobre la creación del cine de género en Colombia contó con los directores Iván Gaona, Jorge Navas y María Gamboa, en un conversatorio moderado por Alejandra Rocas. Foto: ProImágenes

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La mencionada Fase III de la Convocatoria FDC 2026 concentra la mayor inversión del año, con una bolsa de 18.840 millones, destinados a fortalecer la creación y realización de nuevas producciones cinematográficas colombianas, distribuidos en 17 modalidades dirigidas al realización, producción y posproducción de cortometrajes y largometrajes de ficción, documental y animación; proyectos regionales y de poblaciones étnicas; coproducciones minoritarias y, como principal novedad de esta edición.

Además, por primera vez incorpora una modalidad para el desarrollo de largometrajes dirigidos a audiencias infantiles, ampliando las oportunidades para la creación de contenidos destinados a niños y niñas.

“Un país que se quiere consolidar cinematográficamente, debe incluir la producción de contenidos infantiles de calidad. Con esta certeza el CNACC crea por primera vez, el premio de desarrollo de largometrajes infantil, con la intención de ir abonando camino para el fortalecimiento de películas potentes, que piensen en los niños y las niñas de Colombia como sus principales audiencias.” Comentó Sasha Quintero representante del sector artístico/creativo del CNACC.

La Convocatoria FDC es posible gracias a la Ley 814 de 2003, que creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico -FDC y estableció la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, recursos que posteriormente son reinvertidos en el fortalecimiento del cine colombiano.

Hubo anuncios, pero también una charla con protagonistas de mucho peso. Foto: ProImágenes

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Convocatoria construida junto al sector

Las bases de la Fase III fueron publicadas previamente para recibir observaciones del sector audiovisual y ser analizadas por el CNACC. Ese proceso participativo dio pie a ajustes en la redacción, la actualización de requisitos y otros aspectos técnicos que quedaron incorporados en la versión definitiva de la convocatoria.

Asimismo, atendiendo las propuestas recogidas durante los procesos de diálogo y escucha, la modalidad de largometrajes de poblaciones étnicas amplió su alcance permitiendo presentar proyectos tanto de documental como de ficción, para garantizar la representación de las diversas narrativas del país.

'Un poeta', de Simón Mesa Soto, demostró que al cine colombiano hay que seguirle dando alas. Foto: Ocúltimo / Juan Sarmiento G.

Más recursos para el cine colombiano

La Fase III concentra la mayor inversión de la Convocatoria FDC 2026 y hace parte de una bolsa total cercana a 22.000 millones, distribuidos en 27 modalidades a lo largo de las tres fases de la convocatoria. Frente a la edición anterior, que entregó, son 18.000 millones más a través de 24 modalidades por concurso.

El impacto del Fondo también se refleja en el comportamiento de los últimos 3 años en los que se asignaron cerca de 80.000 millones para apoyar más de 2.000 proyectos cinematográficos, de los cuales 427 recibieron estímulos por concurso y 1.708 accedieron a estímulos automáticos.

Modalidades de la Fase III

La convocatoria contempla apoyos a largometrajes y cortometrajes en las siguientes líneas: ● Documental. ● Ficción. ● Animación. ● Regional. ● Poblaciones étnicas. ● Infantil. ● Coproducciones minoritarias. ● Posproducción de largometrajes.

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Fechas de la convocatoria

Las postulaciones están abiertas hasta el 10, 11 y 12 de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario establecido para cada modalidad.

El 25 de septiembre se publicará el listado de proyectos aceptados; el 6 de noviembre se anunciarán los preseleccionados y el 4 de diciembre, se darán a conocer los beneficiarios de la Fase III. consulte las bases completas de la convocatoria, los requisitos y el cronograma en www.convocatoriafdc.com .