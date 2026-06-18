Luego de una edición 2025 que puso en el centro las narrativas latinoamericanas y contó con la presencia de figuras como la cineasta argentina Lucrecia Martel, el Bogotá Audiovisual Market (BAM) llega a su decimoséptima edición con una apuesta renovada: consolidar a Bogotá como el punto de encuentro de la industria audiovisual de la región.

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A los espacios habituales del mercado (la Sede Industria en la Cámara de Comercio de Bogotá de Chapinero y la Sede Experiencia en el Gimnasio Moderno) donde se desarrollan las actividades y charlas que congregan al sector, se suman esta edición el CEFE y la Cinemateca de Bogotá con actividades abiertas al público, acercando la industria audiovisual a la ciudadanía y convirtiendo al evento en un evento que trasciende lo profesional.

Seleccionados Bammers

Como sucede edición tras edición, uno de los momentos esperados es el encuentro con los primeros Bammers internacionales, seleccionados por un jurado de trayectoria respetada que también los acompañará en su proceso de formación hacia el mercado. Estos son.

El productor caleño Rodrigo Guerrero, con producciones para Netflix, Amazon Prime Video y HBO; la productora panameña Isabella Gálvez, detrás de películas premiadas como Kenke y Querido Trópico; el productor argentino Santiago Gallelli, con presencia en Berlín, Venecia, Cannes y Sundance; y la mexicana Juliana Flores, productora ejecutiva y Country Manager México en Dynamo, quien actualmente lidera la producción de las temporadas de Cien años de soledad para Netflix, conforman un equipo que combina mirada creativa, gestión ejecutiva y alcance internacional. A ellos se sumarán otros talentos especializados en la ruta de fortalecimiento que antecede al BAM.

Este año el mercado incorpora tres nuevos focos: formatos emergentes, archivo audiovisual, y destina un espacio especial a las narrativas de paz en conmemoración de los diez años del Acuerdo de Paz. Foto: cortesía BAM / A.P.I.

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Los seleccionados tendrán una agenda de formación que abarca desde la sostenibilidad creativa y el desarrollo de proyectos hasta la coproducción latinoamericana y el acceso a plataformas globales, con sesiones como Co-pro LATAM: una guía práctica para dar tus primeros pasos y Del proyecto propio al mercado global: plataformas, entre otras actividades.

Novedades en la programación

En cuanto a programación habrá tres nuevos focos que abordan la industria audiovisual desde ángulos distintos.

La programación de Gente Convergente (iniciativa de la Alcaldía a través de la SCRD con apoyo de Proimágenes) explorará contenidos sobre animación, videojuegos y experiencias inmersivas, formatos que ocupan cada vez más lugar en la producción audiovisual contemporánea. Para este espacio el BAM contará con invitados de primer nivel como Michele Ziegler, directora y fundadora de NewImages, plataforma clave de contenidos inmersivos; Natasha Faria, directora del Museum of Image and Sound de Ceará; Ollie Green, de Adult Swim, quien ha trabajado en series como Rick y Morty; Jay Powell, fundador de IndieGameBusiness, especializado en el desarrollo comercial de la industria de los videojuegos, entre otros.

La decimoséptima edición del Bogotá Audiovisual Market – BAM, se realizará del 6 al 10 de julio de 2026 en la ciudad de Bogotá. Foto: cortesía BAM / A.P.I.

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El enfoque sobre Archivo, desarrollado con el acompañamiento de Juana Suárez, directora del Moving Image Archiving and Preservation Program de NYU, el BAM reconoce una práctica fundamental para la cinematografía colombiana y regional. El espacio reunirá a agentes vinculados con la circulación de cine recuperado y restaurado, y ofrecerá herramientas para acceder a los archivos disponibles en procesos de creación audiovisual.

Narrativas de Paz llega en conmemoración de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. Desde el audiovisual, el espacio revisará las prácticas cinematográficas que han contribuido a construir relatos sobre la historia, la memoria, la justicia y la reparación, y abordará preguntas éticas y artísticas sobre el trabajo con víctimas y comunidades afectadas por el conflicto armado.

Las acreditaciones para los profesionales de la industria están disponibles hasta el 30 de junio en la página web del evento: www.bogotamarket.com.