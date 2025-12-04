Netflix estrena ‘Estado de fuga 1986′, la serie que recrea la masacre de Pozzeto; SEMANA conversó con el escritor Mario Mendoza

El jueves 4 de diciembre de 1986, Bogotá vivió una de sus noches más oscuras: la masacre de Pozzetto, perpetrada por Campo Elías Delgado Morales, un excombatiente de la guerra de Vietnam que dejó un saldo de 30 víctimas mortales y 15 heridos luego de que abriera fuego en el restaurante.

El macabro hecho inspiró años más tarde la novela Satanás, de Mario Mendoza, la cual llegó a las salas de cine en 2007. Ahora, la historia vuelve a llegar a las pantallas luego de que Netflix estrenara Estado de fuga 1986, un thriller psicológico que desentraña los abismos de la mente humana desde una perspectiva inédita.​

La producción colombiana que ficciona los días previos y posteriores a la masacre, evitando repetir la adaptación literal de Satanás, cuenta con ocho episodios a través de los cuales se narra la historia de un joven estudiante de literatura —interpretado por José Restrepo—, que entabla una amistad inusual con Jeremías Salgado, interpretado por Andrés Parra. La serie explora temas de salud mental, secretos y la delgada línea entre genialidad y maldad.​

El elenco también incluye a Carolina Gómez, Jorge Enrique Abello, Ernesto Benjumea, Consuelo Luzardo y Marcela Benjumea, bajo la producción ejecutiva de Mario Mendoza, quien aporta su vasto conocimiento para innovar sin glorificar al asesino.

La guionista Ana María Parra destaca que “hay decisiones desde la dramaturgia para evitar la glorificación. Por eso empezamos con la masacre, eso pone un tono en la serie y en la realidad. Eso hace que se marque un inicio muy fuerte".

Sobre el desarrollo de la serie, la guionista asegura que “nosotros escogimos los últimos momentos de Campo Elías y reconstruimos lo que pasó desde la ficción. El punto de vista de esta historia se cuenta desde la historia de un estudiante que es su amigo. Lo novedoso es que se cuenta una extraña amistad”.

SEMANA conversó con Mario Mendoza a propósito del estreno de la serie y de su propia experiencia conociendo al autor de la masacre.

SEMANA: Hablemos sobre las particularidades que tiene este caso...

Mario Mendoza: Colombia es muy famosa, lamentablemente y tristemente, por un tipo de violencia que se llama la violencia política. La violencia política viene de unos grupos muy particulares, guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico. Digamos, son tres. Es una violencia tripartita y la mayoría de toda nuestra violencia, la que más sale en los medios, la que más registra es esa.

Pero esta historia en particular y lo que sucedió en el año 86 en Pozzetto, que es la inspiración de la historia, aunque esto es ficción, está inspirado en los hechos reales, no pertenece a esa violencia. El asesino principal que es Campo Elías, que en la serie se llama Jeremías y que en la serie es ficción, vuelvo e insisto.

Pero el punto de quiebre del año 86 es que nosotros no teníamos ese tipo de violencia ni ese tipo de asesino y ojo, no lo hemos vuelto a tener. No hemos vuelto a tener a un asesino oculto, sofisticado, que habla dos o tres idiomas, que lee autores en las lenguas originales, sofisticado incluso, en sus lecturas, en su deseo de ser un artista. Eso ya era muy raro y eso era muy extraño. Pero ¿cuál es la particularidad de ese tipo de asesino, de un spree killer, de un asesino relámpago o un asesino itinerante y es que no te muestra la violencia política, sino la violencia transpolítica.

¿Cuál es la violencia transpolítica? La violencia de la misma sociedad, la interna, porque en la violencia política son grupos que están por fuera de la sociedad y esos grupos que están por fuera atacan lo que somos la sociedad civil, pero la violencia transpolítica es la que se gesta desde adentro. Es decir, somos nosotros los gestores de esa violencia transpolítica.

Ahí entra la violencia de género, la violencia contra los niños, la violencia laboral, ahí entra el desprecio, el desdén, el clasismo estructural. Nosotros somos participes cada uno cotidianamente.

Entonces esta serie nos obliga inevitablemente hacernos una pregunta y es cómo es mi conducta. Yo en realidad digo que soy amable, digo que soy gentil, pero en el fondo a las once de la noche entro a redes sociales y meto veneno por todas partes o en realidad marco la diferencia, en realidad soy cuidadoso. Cuando la gente piensa en la violencia, piensa en algo lejano, allá afuera. Mientras la gente no entienda que ellos son parte del problema, va a ser muy difícil que cambiemos.

SEMANA: Usted conoció a Campo Elías Delgado en la vida real. Es verdad que ¿el día de la masacre Delgado lo busco?

Mario Mendoza: Él tiene una secuencia que nosotros incluso en la serie hemos revisado. Yo tengo una secuencia dentro de la novela que es distinta, pero después de revisar y revisar, digamos como los últimos análisis forenses, expertos en criminología, etcétera, nosotros nos dimos cuenta de que el recorrido pudo haber sido distinto.

Entonces, ya no sé en qué momento ocurrió, pero sí sé por el Departamento de Literatura, que él, en algún momento de ese día nefasto, va al departamento, pregunta por mí y no me encuentra.