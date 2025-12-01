Estrenos de películas y series que llegan a Netflix del 1 al 5 de diciembre de 2025

Del 1 al 5 de diciembre, Netflix se prepara para sorprender a sus usuarios con una serie de estrenos que prometen generar conversación entre los amantes del streaming.

La plataforma, reconocida internacionalmente por su extenso y variado catálogo de películas, series y documentales, renueva su oferta con contenidos para todos los gustos.

Fiel a su estrategia de diversidad, los lanzamientos incluyen géneros como drama, comedia, thriller, terror, animación y documental, buscando nuevamente captar la atención de los suscriptores y reafirmando su liderazgo en el entretenimiento digital.

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre. | Foto: Getty Images - Logo Netflix

Estrenos en Netflix la primera semana de diciembre

El amor es ciego: Italia

En este experimento social, solteros y solteras italianas tienen citas, se enamoran y se comprometen sin haberse visto en persona. ¿Podrán probar que el amor es en verdad ciego?

Calle CoComelon

Tus amigos de CoComelon te invitan a explorar el mundo y las emociones que nos despierta... ¿Qué esperas para volar con tu imaginación?

El juego de Gracie Darling

Décadas después d eque su mejor amiga desaparece en medio de una sesión espiritista, una psicóloga se ve obligada a enfrentar su pasado cuando ocurre lo mismo con otra chica.

Trol 2

Cuando otro despiadado trol desata una ola de destrucción en su país, Nora, Andreas y el comandante Kris se embarcan en la misión más peligrosa de sus vidas.

No necesitan presentación con David Letterman: Adam Sandler

Adam Sandler invita a Dave tras bastidores durante su gira de comedia y, luego, ambos conversan en la NYU sobre el strand up, papeles famosos y su amada Stratocaster.

Todas las habitaciones vacías

En este conmovedor cortometraje documental, un periodista y un fotógrafo retratan los dormitorios de chicos que perdieron la vida en tiroteos escolares.

Sean Combs: ajuste de cuentas

Esta serie documental investiga las impactantes acusaciones hacia Sean ‘Diddy’ Combs y su imperio Bad Boy, abarcando décadas de su vida y su carrera.

Matt Rife: Unwrapped - A Christmas crowdwork special

De regalos desacertados a tradiciones familiares fallidas, Matt Rife convierte la interacción con un público impredecible en un especial de Navidad sin guion.

Aislados con la suegra

Para competir por un premio que les cambie la vida, varias parejas se embarcan en un viaje a un paraíso terrenal, donde deberán superar duras pruebas... ¡con la ayuda de sus suegras!

El secreto de Santa

Una madre soltera que necesita trabajar. Un hotel de esquí que necesita un Santa ¿Logrará Taylor, disfrazada del anciano regalón, convencer a un encantador gerente de contratarla?

Con amor, Meghan: especial de Navidad

Meghan, duquesa de Sussex, invita a amigos y celebridades a una hermosa propiedad en California para compartir consejos de cocina, jardinería y hospitalidad.

Estado de fuga 1986

Un exmilitar atrae a u estudiante hacia una oscura y retorcida amistad en este inquietante drama inspirado en hechos reales sobre una masacre ocurrida en la Bogotá de los años 80.

Que así sea

Agobiados por las deudas, tres empresarios llevan a cabo una estada muy riesgosa en un templo budista para poder cancelar a tiempo un enorme préstamo.

Los abandonados

Washington, década de 1850. Dos familias y sus poderosas matriarcas (una adinerada, la otra con escasos recursos, pero mucha lealtad) luchan por el dominio en una frontera sin ley.

Lali: la que le gana al tiempo

Este documental acompaña a Lali en su regreso luego de cuatro años lejos de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy.

El precio de una confesión

Una extraña le ofrece un trato a una mujer acusada de matar a su propio esposo. Pero el precio es muy alto: para probar su inocencia, la viuda debe llevar a cabo un asesinato.

Dueños de Manhattan

El magnate Ryan Serhant dirige una de las mayores compañías inmobiliarias de Nueva York y conduce a sus agentes al éxito mientras gestionan propiedades carísimas.

Jay Kelly

En esta película del director nominado al Oscar Noah Baumbach, la estrella de cine Jay Kelly enfrenta su pasado y su presente en un viaje por Europa acompañado de su fiel mánager.

Stephen

Un psiquiatra investiga a un asesino en serie confeso tras la desaparición de nueve niñas, peor termina cuestionándose si es culpable o víctima de un oscuro juego.

The New Yorker cumple 100 años

Periodismo contundente. Un estilo narrativo que definió una era. Caricaturas ingeniosas. The New Yorker celebra cien años con esta mirada al pasado, al presente y al futuro.

Amor y vino