La miniserie de Netflix que puede ver en un día; un thriller intenso y fiel a su título que deja a todos hablando

Aunque Netflix es una de las plataformas de streaming que más sorprende a sus suscriptores con sus lanzamientos mes a mes, dentro de su catálogo es posible encontrar un título que, si pasó por alto, aún podría sorprenderlo y sería una excelente opción para ver en un día o un fin de semana.

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Se trata de la miniserie Clickbait, un thriller intenso y fiel a su título que deja a todos hablando y que, según la crítica, causa gran asombro con su desenlace.

Quienes ya han tenido la oportunidad de ver esta producción coinciden en que se trata de una historia cuyo final es muy difícil de descifrar pese a que, lo largo de la trama, hay momentos en los que todo parece volverse más claro y da la impresión de que todo se encamina hacia una respuesta concreta.

Sin embargo, esos indicios terminan siendo engañosos, presentando una narrativa que juega constantemente con las expectativas del espectador, introduciendo giros inesperados que mantienen la incertidumbre hasta su desenlace y hacen que la trama resulte aún más sorprendente.

La sinopsis de Clickbait en Netflix dice: “Luego del secuestro de Nick Brewer acompañado de un perverso giro cibernético, sus allegados se apresuran por descubrir quién está detrás del hecho y sus motivaciones”.

En este caso, Nick Brewer, interpretado por el famoso actor Adrian Grenier, es un hombre atractivo y comprometido con su hogar, cariñoso con su esposa e hijos. En pocas palabras, el hombre ideal que muchas mujeres desearían tener para formar su hogar.

Tanta perfección y belleza, en un punto de la producción, parece ser más negativo que positivo, ya que todo indica que podría estar ocultando una versión de él que nadie conocía, ni siquiera su hermana con la que guardaba un importante secreto familiar y que, al momento de su desaparición, da la impresión de salir a la luz.

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No obstante, cuando los espectadores creen descifrar lo que hay detrás de este personaje, terminan descubriendo que están apuntando hacia el lado incorrecto de la historia, quizás muy lejos de lo que podrían imaginar.

Los giros son tan inesperados que, incluso, se experimentan distintos sentimientos hacia Nick Brewer, pasando del hombre amoroso y fiel, a una perspectiva más cruda y decepcionante que, finalmente, se transforma en la exposición de una problemática que, lejos de ser ficción, está muy relacionada a la vida real y una problemática relacionada con las populares aplicaciones de citas.