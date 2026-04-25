Marcas consentidas en la era del contenido, los pagos y las compras digitales

Netflix sigue a la vanguardia en el top of mind de esta categoría, con 43 por ciento, el mismo porcentaje de 2025. El buen suceso de Netflix contrasta con el ‘no recuerda’, que suma 40 por ciento, calificación que sigue en aumento, esta vez con 6 puntos porcentuales más. Sin embargo, la brecha con las otras plataformas crece cada año, y en este año se ve a YouTube con 4 por ciento y 2 puntos menos que el año pasado.

En Barranquilla no olvidan a Netflix, al registrar 58 por ciento y 20 puntos más de recordación que en 2025; en Bogotá llega a 44 por ciento y un punto más; en Medellín obtiene 38 por ciento, pero pierde 12 puntos porcentuales, y en Cali, con 37 por ciento, pierde un punto.

Son los hombres los que más tienen presente a la plataforma líder, con 46 por ciento, un comportamiento similar al del año pasado.

Uno de cada dos encuestados de los niveles socioeconómicos de mayores ingresos recuerda a Netflix (50 por ciento) y suma 4 nuevos puntos, y en el estrato 3 llega a 41 por ciento con 4 puntos menos.

Son los consultados de 25 a 34 años quienes alcanzan una recordación de 58 por ciento de esta plataforma; entre los de 18 y 24 años llega a 47 por ciento con 5 puntos más; entre los de 35 a 49 años pasa de 53 a 41 por ciento y entre los de 50 años o más llega a 33 por ciento, con 2 puntos menos.

La marca de plataformas de video considerada más sostenible es Netflix, con 49 por ciento y 4 puntos nuevos frente a la medición de 2024. HBO Go y YouTube marcan 3 por ciento. La de mayor responsabilidad social también es Netflix, con 45 por ciento y 5 nuevos puntos frente a la medición de hace dos años; le siguen HBO Go, con 6 por ciento y 2 puntos más, y YouTube, con 3 por ciento y 9 puntos menos.

Pequeñas mordidas

Nuevamente, el ‘no recuerda’ lidera esta categoría, con 30 por ciento, 8 puntos más que en 2025. Entre las marcas sobresale Dog Chow, con 22 por ciento, que gana un punto en esta medición. Chunky obtiene 10 por ciento y 3 puntos más, seguido por Ringo, con 9 por ciento y 2 puntos menos, y Don Cat, con 8 por ciento y 4 puntos menos frente al año pasado.

Barranquilla es la plaza en la que Dog Chow tiene el top of mind más alto, con 38 por ciento, y allí ganó 18 puntos de recordación. Por género, son los hombres los que más recuerdan a Dog Chow, con 22 por ciento.

Para una de cada cuatro personas encuestadas en el nivel socioeconómico 3 (25 por ciento), Dog Chow es la marca más recordada. Por edades, son los de 25 a 34 años los que más tienen presente a la líder en comida para mascotas, con 28 por ciento y un nuevo punto.

La marca de comida para mascotas más sostenible es Dog Chow, con 21 por ciento, pero con 22 puntos menos. Chunky llega a 16 por ciento y 11 nuevos puntos frente a la medición de 2024, mientras Ringo registra 8 por ciento. También, Dog Chow es la marca de mayor responsabilidad social, con 17 por ciento, aunque perdió 22 puntos frente a la medición de 2024, seguido por Chunky, con 15 por ciento, una marca que gana 12 puntos en esta percepción.

Sigue la evangelización

Aunque este tipo de compras cada vez toma más impulso en Colombia, especialmente desde la pandemia, aún falta camino por recorrer. Prueba de ello es que este año cerca de una de cada tres personas encuestadas (34 por ciento) ‘No recuerda’ ninguna marca de esta categoría, es decir, 8 puntos porcentuales más frente a la medición de 2025.

Entre las marcas se destaca Mercado Libre con 26 por ciento y 2 puntos menos, Amazon con 14 por ciento, Temu con 13 por ciento y Shein con 5 por ciento. Con 10 puntos más frente al año pasado, es en Barranquilla donde más conocen a Mercado Libre, que llega a 33 por ciento, marca que en Bogotá alcanza 29 por ciento de recordación.

Las compras por internet apenas se están consolidando en el país.

En hombres, Mercado Libre tiene una caída de 10 puntos, y alcanza 30 por ciento, mientras que en las mujeres gana 4 puntos. Por nivel socioeconómico, es en el 4, 5 y 6 donde esta marca gana 6 puntos en recordación, mientras que en el estrato 3 pierde 9 puntos, y en el 2 llega a 24 por ciento.

Son los consultados de 25 a 34 años los que no olvidan esta plataforma, con 35 por ciento, seguidos por los de 18 a 24 años y los de 35 a 49 años con 28 por ciento.

La plataforma más sostenible es Mercado Libre con 32 por ciento, y 5 puntos más frente a la medición de 2024; le siguen Amazon con 20 por ciento, pero con una caída de 6 puntos, y Temu con 12 por ciento. Consideran los consultados que la plataforma con mayor responsabilidad social es también Mercado Libre, con 29 por ciento, y 2 puntos más al compararse con 2024, y Amazon llega a 21 por ciento.

Nueva banca más conocida

Con 13 puntos nuevos, Nequi, la líder en el top of mind de esta categoría, toma un gran impulso y llega a 43 por ciento, su calificación más alta desde 2024, cuando se incluyeron los neobancos en este ranking.

El ‘No recuerda’ aparece en la medición con 30 por ciento. DaviPlata llega a 12 por ciento, seguida por Nubank con 8 por ciento, Bancolombia con 3 por ciento y Lulo Bank 1 por ciento.

Nequi lidera en esta categoría.

Por ciudades, es en Barranquilla donde más recuerdan a Nequi, con 63 por ciento, y en donde gana 27 puntos porcentuales; en Bogotá, esta marca gana 11 puntos frente a 2025, al alcanzar 41 por ciento, y en Cali también gana 6 puntos con 41 por ciento.

Las mujeres, con 44 por ciento y 12 puntos nuevos, tienen más presente a Nequi. Por nivel socioeconómico, con 46 por ciento recuerdan a la líder de esta categoría los de estratos 4, 5 y 6, que le dan 20 puntos más; le sigue el estrato 3 con 44 por ciento y 13 puntos más, y el 2 la tiene presente con 40 por ciento con 6 puntos más.

Son los consultados entre 25 y 34 años los que recuerdan más esta marca, con 50 por ciento, y en donde crece con 16 puntos frente al año pasado. La marca más sostenible es Nequi con 47 por ciento y gana 13 puntos frente a la medición de 2024, seguida por DaviPlata con 11 por ciento y Nubank con 8 por ciento. En esta categoría, como la marca de mayor responsabilidad social aparece Nequi con 39 por ciento, seguida por DaviPlata con 17 por ciento.

Ficha técnica // adultos Objetivo principal: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. • Seguimiento al desempeño de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. • Medir nuevamente Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 2026, observando la evolución de las marcas frente a 2024. // Metodología: encuestas telefónicas y presenciales con una duración de 35 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 26 de febrero al 24 de marzo de 2026. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 36 %, estrato 3: 39 %, estratos 4, 5 y 6: 26 %. // Edad: 18-24 años: 13 %, 25-34 años: 23 %, 35-49 años: 26 %, + de 50 años: 37 %. // Género: femenino: 54 %, masculino: 46 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.