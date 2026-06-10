Se salvaron billones de pesos: Colombia tiene nuevo régimen sancionatorio aduanero

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que establece un nuevo régimen sancionatorio aduanero en Colombia, luego de recibir el respaldo de las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado.

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Con esta decisión, el país avanza en la consolidación de un marco jurídico para la gestión aduanera y da cumplimiento a los requerimientos realizados por la Corte Constitucional.

#LoUltimoDIAN ¡Colombia ya cuenta con nuevo #RégimenSancionatorioAduanero! Fue aprobado por unanimidad en plenarias de @SenadoGovCo y de @CamaraColombia el proyecto de ley que fortalece la seguridad jurídica, el control de las fronteras y la lucha contra el contrabando en el… pic.twitter.com/2ZXTZucM8t — DIANColombia (@DIANColombia) June 10, 2026

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la aprobación de la iniciativa evita que se produzca un vacío legal en materia aduanera, situación que habría afectado la capacidad institucional para ejercer controles en las fronteras y adelantar acciones contra el comercio ilícito.

La entidad señaló que el nuevo marco normativo permitirá mantener la continuidad de los procesos fiscales y aduaneros, así como preservar recursos que estaban en riesgo debido a la ausencia de una regulación vigente.

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Según cifras oficiales, se habrían visto comprometidos 190.000 millones de pesos correspondientes a liquidaciones oficiales, 800.000 millones de pesos asociados a sanciones y 211.000 millones de pesos representados en mercancías aprehendidas.

Asimismo, la Dian indicó que la medida garantiza la continuidad de 11.180 procesos fiscales aduaneros y de 1.840 procesos oficiales valorados en $3,2 billones, los cuales habrían tenido que archivarse de no haberse aprobado el proyecto de ley.

El director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano, destacó el trabajo realizado durante la discusión de la iniciativa. “Quiero agradecer a esta plenaria del Senado, a todas las congresistas y los congresistas, a la oposición y al Gobierno nacional, y a todos aquellos que hicieron posible este logro tras una extensa discusión y un gran consenso”, afirmó.

El funcionario agregó que “a través de 39 mesas técnicas, se trabajó para alcanzar un concepto unificado alrededor de los 114 artículos de la ley” y señaló que el proceso permitió construir consensos sobre la necesidad de contar con un régimen sancionatorio actualizado.

Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian. Foto: Dian / Red social Facebook

Según la entidad, la aprobación legislativa responde a los exhortos realizados por la Corte Constitucional durante los últimos cuatro años y busca brindar seguridad jurídica a las actuaciones aduaneras del Estado.

Tras superar su trámite en el Congreso, el proyecto pasará a sanción presidencial y posteriormente será publicado en el Diario Oficial. La Dian indicó que este procedimiento deberá completarse antes del 20 de junio, de acuerdo con los plazos establecidos por la Corte Constitucional.