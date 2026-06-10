Dian sería reestructurada con Abelardo de la Espriella o con Iván Cepeda. Sindicato anuncia jornada de protesta

La Dian sigue dando vueltas sobre una modernización que viene anunciándose de tiempo atrás, pero parece ser una tarea que ningún gobierno concreta. O al menos, siguen presentes los mismos problemas: alta evasión tributaria, contrabando galopante, debilidad en la fiscalización, inequidades, entre otros.

En algunos casos se habló de falta de personal y ahora, la entidad recaudadora de impuestos ya llega a 16.000 trabajadores, pero en los últimos años las metas de recaudo no han sido alcanzadas (principalmente porque fueron sobreestimadas) y este año, al parecer, también iría deficitaria hasta mayo, según reciente cálculo de Bancolombia.

En ese contexto, la reestructuración de la Dian volvió al debate electoral, al punto en el cual, ya sea que gane la carrera hacia la Presidencia el candidato Abelardo de la Espriella, o que el triunfo sea para Iván Cepeda, de nuevo, la autoridad tributaria y aduanera no escaparía a una propuesta de transformación.

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Al menos, esa es la preocupación que tiene el sindicato Sinedian, una de las agremiaciones de trabajadores de la entidad. Según contó Pedro Caro, directivo sindical, sobre una inminente reestructuración de la Dian, pues ambos candidatos apuntan a una entidad más moderna y eficiente.

En la mitad de esas propuestas de transformación de la Dian, lo que hay es trabajadores, señala Caro. De hecho, habría 4.000 vacantes que no han sido llenadas y una cola de trabajadores en provisionalidad que esperan su turno para ser formalizados. De tomarse el camino del que han hablado los candidatos presidenciales, en el sentido de una modernización, inclusive con agregación de inteligencia de datos, habría “riesgos de desvinculación de personal, terminación de encargos y amenaza para miles de empleos públicos”, señalan voceros de Sinedian.

Trabajadores sindicalizados de la Dian. Foto: Sindicato Sinedian / Cortesía

Habrá una protesta antes de elecciones

Y no es solo la eventual reestructuración de la Dian. A los sindicalistas también los trasnocha la crisis tecnológica de la entidad, que se evidencia en los momentos en los que los contribuyentes están de forma masiva cumpliendo con su obligación tributaria y de pronto las plataformas fallan.

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Las propuestas que escuchan los trabajadores sindicalizados, y que suenan con fuerza de parte de los candidatos presidenciales, apuntan a una disminución del tamaño del Estado, lo que inevitablemente equivale a menos personal. Por ello, anunciaron que harán una jornada nacional de protesta antes de elecciones: el 16 de junio, para poner al tanto a los colombianos, acerca de lo que está sucediendo en la Dian.

Según explica el directivo sindical, la alta rotación de directivas, que primero llegan y tardan en aprender el manejo de la misionalidad de la Dian, es parte del problema: “Hasta el mejor abogado, el mejor contador, el mejor economista del país llega a la Dian a aprender”. Y, en ese sentido, agrega Caro, “no se puede prescindir, de buenas a primeras, de los trabajadores que conocen la entidad”.

Por el momento, los integrantes de la organización sindical, aún sin que se sepa quién resultará ganador en las elecciones presidenciales, temen que, de una manera o de otra, las medidas anunciadas desde ambas partes terminen traduciéndose en impactos laborales. Es por ello que se adelantan a visibilizar la situación que podría darse después del 7 de agosto, cuando un nuevo mandatario llegue a tomar las riendas del país y decida sobre el futuro de la Dian.

Dian. Foto: ISTOCK

“Mientras el país exige más resultados contra la evasión, el contrabando y las economías ilegales, la respuesta no puede ser debilitar a la Dian ni desmontar la experiencia de sus trabajadores”, señalaron los voceros de la Junta Directiva Nacional de Sinedian.

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Las críticas a la gestión de la Dian

De manera reiterada en el país se han desatado críticas sobre la Dian, porque los ciudadanos perciben que la lupa la ponen en los contribuyentes formales mientras la evasión tributaria sigue intacta. De allí que algunas de las propuestas electorales estarían encaminadas a aumentar recaudo pero a punta de controlar la evasión y reducir beneficios tributarios más que en agregar nuevos impuestos.