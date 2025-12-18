Dian

Graves denuncias del presidente Gustavo Petro sobre red criminal que facilita el contrabando: “Hay bandas enquistadas en la Dian”

Tras el asesinato del director de la Dian en Tulúa, el mandatario describió la forma de operar para hacer el contrabando técnico.

Redacción Economía
18 de diciembre de 2025, 6:14 p. m.
Gustavo Petro, presidente de la República Foto: Presidencia / Youtube
