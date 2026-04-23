Nequi habilita remesas internacionales para venezolanos en Colombia: así pueden recibir dinero del exterior

Nequi, una de las billeteras digitales más utilizadas en Colombia, anunció una nueva función en su aplicación que permitirá a ciudadanos venezolanos residentes en el país recibir dinero desde el exterior y dirigidos directamente a sus cuentas de la plataforma.

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De acuerdo con la información dada por la entidad bancaria digital, hay más de 724.000 usuarios de nacionalidad venezolana que utilizan constantemente la aplicación en el país. La compañía menciona que los servicios que más utilizan van dirigidos a transferencias de dinero, pagos por medio de plataformas electrónicas como PSE y el manejo básico de recursos digitales.

La líder de estrategia de negocio de Nequi, María del Pilar Correa, comentó que durante el año 2025, la aplicación observó el crecimiento de usuarios de nacionalidad venezolana en el país en un 64,9 %.

De acuerdo con María del Pilar, estos hechos demuestran que las personas cada vez más utilizan las herramientas digitales que ofrece Nequi, ya que ofrece un espacio seguro para aquellos que desean realizar sus transferencias a países del exterior o incluso recibirlas. Adicionalmente, la app ofrece un espacio seguro para que sus usuarios puedan manejar su plata de manera fácil y cómoda.

¿Cómo funcionan las nuevas remesas internacionales de Nequi?

La nueva novedad de la billetera digital se basa en la activación de la recepción de dinero que proviene del exterior y va directamente a Nequi. Es por medio de esta nueva característica que las personas registradas en la aplicación llegarán a recibir remesas que presentan una cobertura en más de 180 países.

Ya al momento de ser realizada la transferencia, estos recursos serán abonados de manera directa al saldo del usuario, con la posibilidad de ser utilizados de inmediato.

La app permite el ingreso de dinero desde más de 180 países directamente a cuentas digitales. Foto: Cortesía: Nequi

La entidad aclara que para recibir estas remesas, se debe seguir un paso a paso desde el celular para poder adquirir estos beneficios:

Se debe ingresar a la aplicación de Nequi y desplazarse hasta el menú principal de la aplicación. A partir de allí se debe buscar la sección “Servicios” y posteriormente a “Finanzas”. Ahí se debe dar clic a la opción “Traer plata del exterior”. Es en este punto que se especifica la función para adquirir el dinero desde otros países.

y posteriormente a Ahí se debe dar clic a la opción Es en este punto que se especifica la función para adquirir el dinero desde otros países. Al estar en la opción, al usuario se le muestra una explicación básica sobre el uso de las remesas, mostrando los puntos habilitados para recibir el dinero que proviene del exterior.

En caso de no haber recibido una remesa anteriormente, se realiza la diligencia de un formulario básico donde se deben ingresar datos personales.

Al ser enviados los datos, la aplicación revisa y habilita la función de recepción de dinero del exterior.

Ya cuando la transacción fue procesada, el usuario recibe el dinero por el saldo disponible de Nequi

Al momento de recibir, se puede utilizar el saldo de manera inmediata.