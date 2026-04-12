Policía advierte sobre modalidad de fraude digital en ventas por redes sociales: “Falso Nequi”

La Policía Metropolitana de Bogotá alertó recientemente a la ciudadanía sobre una modalidad que está siendo utilizada por delincuentes para afectar a personas que venden productos o servicios mediante redes sociales y plataformas digitales.

Así dice el mensaje estafa que está llegando a Colombia durante la noche: “SR(a) INFRACTOR”

‘Falso Nequi’

De acuerdo con la entidad, en esta modalidad el delincuente remite un comprobante digital adulterado que simula una transferencia electrónica exitosa. La víctima, al no verificar directamente con la entidad financiera la disponibilidad real de los recursos, procede a entregar la mercancía sin haber recibido el pago.

En la mayoría de los casos, las negociaciones se desarrollan a distancia. Los estafadores evitan solicitar descuentos con el fin de generar confianza. En transacciones relacionadas con vehículos incluso se ofrecen a gestionar trámites de traspaso ante las autoridades de tránsito como estrategia para reforzar la credibilidad del engaño.

En 2025 se realizaron 62 capturas por el delito de estafa, mientras que en lo corrido de 2026 se han efectuado cinco capturas. En cuanto a estas dos modalidades de estafa digital, durante 2025 se reportaron 7.584 casos.

Si tiene alguno de estos contenidos en su celular, bórrelos de inmediato porque podría ser víctima de un peligroso fraude o estafa

Recomendaciones de la Policía:

Antes de entregar cualquier bien o prestar un servicio, confirme directamente con la entidad financiera que los recursos se encuentren efectivamente abonados y disponibles.

No confíe en pantallazos, mensajes o comprobantes digitales sin validación oficial.

Absténgase de realizar despachos de mercancía durante fines de semana o días festivos sin una confirmación bancaria auténtica.

Priorice transacciones presenciales y en lugares seguros cuando se trate de bienes de alto valor.

Denuncie oportunamente cualquier hecho a través de la Línea de Emergencias 123 o ante la Fiscalía General de la Nación.

‘Cheque sin fondos’

Otra modalidad de estafa, de acuerdo con la Policía, es el ‘cheque sin fondos’. En ella el estafador consigna un título valor en la cuenta de la víctima. Pese a que la entidad bancaria notifica el ingreso del cheque, los recursos no se encuentran disponibles hasta que culmina el proceso de canje. Días después, el banco informa que el título carece de fondos; sin embargo, el bien ya ha sido entregado o despachado.

“Esta práctica delictiva se presenta con mayor frecuencia los jueves, viernes o durante fines de semana con puente festivo, aprovechando los tiempos del sistema financiero y los días no hábiles para generar una falsa percepción de pago mientras se concreta la negociación. Al inicio de la semana siguiente, la entidad financiera confirma que el dinero no fue abonado”, subrayó la Policía.