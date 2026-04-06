Así dice el mensaje estafa que está llegando a Colombia durante la noche: “SR(a) INFRACTOR”

En la noche de este 6 de abril, usuarios en distintas regiones de Colombia comenzaron a reportar la llegada masiva de mensajes de texto con contenido alarmante que advierte sobre supuestos procesos de embargo por infracciones.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá advirtió que se trata de un nuevo caso de smishing, una modalidad de fraude digital que busca engañar a las personas mediante SMS: “se hacen pasar por autoridades de tránsito para engañar a la ciudadanía y obtener información personal y bancaria”.

El mensaje, que ha circulado ampliamente, utiliza un tono intimidante y promete descuentos inmediatos para presionar a las víctimas a actuar sin verificar la información.

Un mensaje alarmante con señales claras de fraude

La transcripción del mensaje que están recibiendo los ciudadanos es la siguiente: “Sr(a) INFRACTOR! Estas en fase de cobro y EMBARGO DE BIENES por sancion. SOLO POR HOY 06/04/26: 50% de descto ingresa: (enlace fraudulento)”

El SMS advierte sobre un embargo de bienes y ofrece un descuento “solo por hoy”, buscando presionar decisiones rápidas. Foto: Suministrado a SEMANA

A simple vista el texto presenta múltiples señales de alerta, una de las más evidentes es el uso del miedo como herramienta principal: la amenaza de un “embargo de bienes” busca generar pánico inmediato.

A esto se suma la urgencia de un supuesto descuento válido “solo por hoy”, una táctica común en fraudes digitales.

Las entidades oficiales en Colombia, como el SIMIT o el RUNT, suelen dirigirse a los ciudadanos con nombre completo y datos específicos de la infracción, no con términos impersonales como “Sr(a) INFRACTOR”.

Si recibe un mensaje de texto o en WhatsApp con estas cuatro frases, tenga mucho cuidado, su dinero puede estar en riesgo

Enlaces falsos y errores que delatan la estafa

El enlace incluido en el mensaje también es un indicio claro de fraude.

“Al ingresar a estos enlaces, los usuarios pueden ser redirigidos a sitios web que simulan ser oficiales, donde se les solicita información sensible como datos personales, números de cuentas o tarjetas bancarias, exponiéndolos a fraudes y suplantación de identidad”, alerta la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá advierte que estos enlaces pueden dirigir a páginas falsas que roban datos personales y bancarios. Foto: Getty Images

Además, puntos claves que ayudan a detectar estas estafas es revisar el mensaje, pues presenta errores ortográficos y abreviaciones poco formales, como “Estas” y “sancion” sin tilde y la palabra “descto”, lo cual resulta incompatible con las comunicaciones oficiales de entidades públicas.

A esto se suma el canal utilizado: los procesos legales relacionados con embargos no se notifican mediante mensajes de texto con enlaces, sino a través de comunicaciones formales, físicas o electrónicas, con respaldo jurídico.