“Reemplazarán a los dólares”: Elon Musk avisa cuál es la 0.000001 parte que le falta a la humanidad para un futuro sin dinero

Las predicciones de Elon Musk sobre el futuro de la inteligencia artificial volvieron a generar debate en redes sociales. El empresario aseguró recientemente que si la humanidad lograra aprovechar una fracción mínima de la energía solar para alimentar sistemas de IA, se alcanzaría un nivel de inteligencia muy superior al de toda la población mundial combinada.

“No ahorre para la jubilación. No importará”: Elon Musk hace polémica predicción del futuro con la IA

La reflexión surgió en medio de una conversación en la red social X, donde Musk planteó una visión en la que la abundancia de energía y el desarrollo tecnológico transformarían por completo la economía global.

Incluso, afirmó que el dinero podría perder la importancia que tiene actualmente y ser reemplazado por otros recursos considerados más fundamentales.

Una IA impulsada por la energía del Sol

La discusión comenzó cuando Musk escribió una de sus habituales reflexiones sobre el potencial de la inteligencia artificial y las fuentes energéticas necesarias para sostener su crecimiento.

“Es humilde considerar que si aprovechamos solo una millonésima parte del poder del Sol para la IA, eso será mucho más que un millón de veces la inteligencia de toda la humanidad”, afirmó el fundador de Tesla y SpaceX.

Según el empresario, aprovechar una millonésima parte del poder del Sol impulsaría una IA sin precedentes. Foto: @elonmusk

El comentario llamó la atención de James Stephenson, reconocido inversor de Tesla, quien cuestionó la viabilidad técnica de captar semejante cantidad de energía.

“¿Puedes alcanzar un millonésimo de la energía del sol solo con una órbita terrestre sincrónica con el sol? ¿O necesitarás lanzar muchos satélites a órbita solar fuera del pozo gravitatorio de la Tierra para lograrlo?”, preguntó Stephenson.

James Stephenson planteó dudas sobre la viabilidad de captar una millonésima parte de la energía del Sol. Foto: @elonmusk

La respuesta de Musk fue aún más ambiciosa. Según el empresario, sería necesario desarrollar una infraestructura espacial a gran escala para capturar y aprovechar la energía solar.

“Requeriría fabricar paneles solares y radiadores en la Luna y lanzarlos al espacio profundo con un lanzador de masas”, respondió.

El futuro económico, según Musk

Más allá de los desafíos tecnológicos, Musk aprovechó la conversación para exponer una idea que ha repetido en varias ocasiones: la posibilidad de que el dinero deje de ocupar un papel central en la sociedad.

“Mucho antes de eso, el dinero convencional ya no será relevante. La masa y la energía tomarán el lugar de los dólares”, escribió.

La afirmación se enmarca dentro de una visión más amplia sobre una futura economía de abundancia, impulsada por la inteligencia artificial y la automatización. Para Musk, el acceso a bienes y servicios podría volverse tan eficiente y económico que los mecanismos tradicionales de acumulación de riqueza perderían sentido.

El empresario prevé un futuro en el que la energía y los recursos sustituyan a los dólares. Foto: Bloomberg via Getty Images

Aunque esta idea todavía parece lejana, refleja una tendencia creciente en los debates sobre el impacto de la IA en el empleo, la productividad y la distribución de los recursos.

“No te preocupes por guardar dinero para tu jubilación”

No es la primera vez que Musk plantea escenarios en los que las reglas económicas actuales quedan obsoletas. Durante una conversación en el podcast MoonShots, el empresario sostuvo que el ahorro tradicional para la vejez podría perder su utilidad debido a los avances de la inteligencia artificial.

Según explicó, la tecnología alcanzará niveles de eficiencia tan elevados que los costos de producción caerán de forma drástica, permitiendo una economía caracterizada por la abundancia de bienes y servicios.

En ese contexto, Musk sugirió que el trabajo humano dejaría de ser el principal medio de subsistencia y que podrían implementarse sistemas de ingreso universal garantizado con un alto nivel de cobertura.

“No te preocupes por guardar dinero para tu jubilación. No va a importar”, comentó.

Musk ya había anticipado que ahorrar para la jubilación podría dejar de tener sentido en la era de la IA. Foto: X - @PeterDiamandis

El empresario comparó la acumulación de capital en la actualidad con almacenar velas antes de la llegada de la electricidad, una práctica que habría perdido valor tras un cambio tecnológico radical.

Por ahora, las ideas de Musk continúan alimentando una discusión que mezcla avances científicos, exploración espacial y el futuro mismo del sistema económico global.