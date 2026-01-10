La razón por la que Elon Musk dice que no será necesario ahorrar para la pensión y la vejez: “No te preocupes por guardar dinero”

Elon Musk comentó que preocuparse hoy por guardar dinero para la jubilación podría no tener sentido en el futuro; no fue una frase lanzada al azar ni un comentario provocador; hace parte de una visión más amplia sobre cómo la inteligencia artificial transformará por completo la economía, el trabajo y la forma en la que las personas viven.

El empresario, señalado como uno de los hombres más ricos del planeta y acostumbrado a anticipar escenarios que parecen lejanos, sostiene que el mundo se dirige hacia un punto en el que producir, crear y resolver problemas será tan barato que el dinero dejará de ocupar el lugar central que tiene hoy.

Teniendo en cuenta ello, pensar en la vejez como una etapa que requiere grandes ahorros sería una preocupación heredada de un sistema que ya no existiría.

Un futuro donde el trabajo deja de ser el centro

Durante una conversación reciente en el pódcast Moonshots, Musk explicó su postura con una lógica sencilla: la inteligencia artificial avanzará a tal velocidad que hará innecesario gran parte del esfuerzo humano.

“No te preocupes por guardar dinero para tu jubilación. No va a importar”, comentó Musk.

De acuerdo con él, las máquinas y algoritmos se encargarán tanto de tareas físicas como de actividades intelectuales, creativas y de servicios. El resultado, según su visión, será una reducción drástica de los costos en casi todos los ámbitos.

En ese escenario, el empleo tradicional perdería relevancia y los salarios dejarían de ser la base del sustento; Musk imagina un modelo en el que las personas recibirán una especie de ingreso garantizado, pero no mínimo, sino lo suficientemente alto como para cubrir sus necesidades sin depender de un trabajo convencional. La abundancia reemplazaría a la escasez y la idea de ‘ganarse la vida’ cambiaría por completo.

Para ilustrarlo, el empresario comparó la situación con intentos del pasado por prepararse para tecnologías que quedaron obsoletas; ahorrar para un mundo que ya no funcionará igual, dijo, podría ser tan inútil como haber acumulado velas justo antes de que la electricidad se volviera común.

La gran pregunta que quedó sin respuesta

El entusiasmo por este futuro no fue exclusivo de Musk. El anfitrión del pódcast, Peter Diamandis, reforzó la idea de una economía donde el conocimiento y el trabajo prácticamente no tendrían precio, lo que generó dudas sobre cómo se mantendría un sistema sin producir y distribuir bienes.

Musk señaló que no se debe obsesionar con planes a largo plazo basados en las reglas actuales; el cambio será tan profundo que cualquier proyección tradicional quedará desactualizada.

Según su estimación, la inteligencia artificial general podría llegar en pocos años a una capacidad en la cual sería superior a la de todas las personas juntas.