Tecnología

Amenaza de Elon Musk tras la fuerte polémica en X para desnudar personas: usuarios “sufrirán las mismas consecuencias”

La generación de imágenes falsas con inteligencia artificial desató una reacción directa de Elon Musk en X.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

10 de enero de 2026, 12:40 a. m.
Grok volvió al centro del debate luego de ser señalado por crear imágenes sexualizadas no consentidas.
Grok volvió al centro del debate luego de ser señalado por crear imágenes sexualizadas no consentidas. Foto: AFP

La plataforma X, propiedad de Elon Musk, volvió a quedar en el centro de la controversia tras la difusión de imágenes falsas sexualmente explícitas generadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial. El escándalo escaló rápidamente a nivel internacional y derivó en una decisión que no logró apaciguar las críticas: desactivar la creación de imágenes para los usuarios que no pagan, mientras Musk lanzó una advertencia directa a quienes utilicen la herramienta con fines ilegales.

Grok limita la creación de imágenes tras la presión global

Grok desactivó este viernes su función de generación y edición de imágenes para los usuarios gratuitos, luego de ser duramente cuestionado por permitir la creación de imágenes falsas de mujeres y menores en situaciones sexualizadas. Estas piezas, elaboradas mediante el retoque de fotos o videos de personas reales para simular desnudos, provocaron protestas y llamados de atención desde distintos países.

Cuando usuarios de X consultaron por la restricción, el propio asistente respondió:

“La generación y edición de imágenes están actualmente reservadas a los suscriptores de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones”. La respuesta, lejos de calmar los ánimos, encendió aún más el debate sobre la responsabilidad de la plataforma.

Tecnología

“Es una guerra política contra Elon Musk”: EE. UU. confirmó fuertes sanciones que tendrá Reino Unido ante el posible bloqueo de X

Tecnología

Fifa anuncia que una de las aplicaciones más populares del mundo dará cobertura Copa Mundial 2026

Tecnología

League of Legends arranca 2026 con fuerza: así es la Temporada 1 del videojuego más esperado

Tecnología

YouTube anuncia cambios con nueva actualización, ¿qué pasará con los Shorts?

Tecnología

Avowed anuncia su llegada a PS5 y promete con grandes novedades; aquí un adelanto

Tecnología

Xbox Developer Direct 2026: fecha y todo lo que se sabe sobre Fable, Forza Horizon 6 y Beast of Reincarnation

Tecnología

Google anuncia nuevas funciones para Gemini, ¿cuáles son?

Tecnología

Grok, la IA de Elon Musk, bajo la lupa: X toma medidas tras la generación de imágenes prohibidas, incluso de menores

Tecnología

Inquietante decisión que tomó el jefe de IA de Meta por la que no tendría hijos, Elon Musk involucrado

Vehículos

Elon Musk contradice caída en ventas de Tesla y asegura que la producción de vehículos va en alza

La aclaración del asistente de IA avivó el debate sobre el modelo de suscripción de X.
La respuesta automática de Grok sobre el acceso pago a las imágenes generó nuevas críticas en X. Foto: X

Debate en X y la advertencia directa de Musk

En medio de la polémica, algunos usuarios salieron en defensa de Grok. Uno de ellos comentó:

“Algunos dicen que Grok crea imágenes inapropiadas. Pero eso es como culpar a un bolígrafo por escribir algo malo. Un bolígrafo no decide lo que se escribe. Lo hace quien lo sostiene. Grok funciona igual. Lo que obtienes depende mucho de lo que escribes”.

El comentario fue aprovechado por Elon Musk para fijar una postura pública. El empresario respondió con un mensaje que muchos interpretaron como una amenaza directa:

“Cualquiera que utilice Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal”, dijo Musk en X.

La declaración buscó marcar distancia entre la herramienta y el uso que hacen de ella los usuarios, aunque no logró frenar las críticas institucionales.

“Quítale la ropa”: autoridades exigen explicaciones a Elon Musk por función polémica de X; ni Trump ni Maduro se salvaron

Reino Unido acusa un “insulto a las víctimas”

La desactivación parcial de la función generó indignación inmediata en el Reino Unido, uno de los gobiernos más críticos frente al manejo de X.

Un portavoz del primer ministro Keir Starmer aseguró que la medida:

“Simplemente transforma una función que permite la creación de imágenes ilegales en un servicio premium”, calificándola como “un insulto a las víctimas de misoginia y violencia sexual”.

Starmer pidió elecciones generales inmediatas tras el anuncio de renuncia de la primera ministra británica, Liz Truss
Desde el entorno de Keir Starmer se criticó con dureza la restricción aplicada por la plataforma. Foto: Twitter/ @Keir_Starmer (A,P.I.)

Desde Londres, el gobierno insistió en que la plataforma debe encontrar una solución estructural y no limitarse a cambiar las condiciones de acceso. El martes, las autoridades británicas instaron a X a actuar con urgencia para frenar la proliferación de imágenes falsas “escandalosas” de mujeres desnudas y menores generadas por Grok.

*Con información de AFP.

Más de Tecnología

Washington reaccionó con dureza ante el debate británico sobre limitar la red social X.

“Es una guerra política contra Elon Musk”: EE. UU. confirmó fuertes sanciones que tendrá Reino Unido ante el posible bloqueo de X

La FIFA busca llevar la emoción del fútbol más allá de los partidos con una cobertura innovadora.

Fifa anuncia que una de las aplicaciones más populares del mundo dará cobertura Copa Mundial 2026

Las críticas de gobiernos europeos marcaron el tono de la polémica que rodea a X y su asistente de IA.

Amenaza de Elon Musk tras la fuerte polémica en X para desnudar personas: usuarios “sufrirán las mismas consecuencias”

El inicio del año trae una etapa marcada por ajustes visuales y nuevas dinámicas en League of Legends.

League of Legends arranca 2026 con fuerza: así es la Temporada 1 del videojuego más esperado

YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

YouTube anuncia cambios con nueva actualización, ¿qué pasará con los Shorts?

Una historia marcada por decisiones, exploración y conflicto llegará pronto al ecosistema de Sony.

Avowed anuncia su llegada a PS5 y promete con grandes novedades; aquí un adelanto

Una transmisión especial marcará el inicio del calendario de presentaciones de Xbox en 2026.

Xbox Developer Direct 2026: fecha y todo lo que se sabe sobre Fable, Forza Horizon 6 y Beast of Reincarnation

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Google anuncia nuevas funciones para Gemini, ¿cuáles son?

Esta función permite ocultar sus conversaciones a su pareja.

La función de WhatsApp que permite ocultar conversaciones sin dejar rastro: así funciona el “modo chat secreto”

Las aplicaciones almacenan caché para cargar más rápidamente.

Así funciona el MEMC, la función del televisor que mejora la imagen al ver películas

Noticias Destacadas