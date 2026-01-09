Amenaza de Elon Musk tras la fuerte polémica en X para desnudar personas: usuarios “sufrirán las mismas consecuencias”

La plataforma X, propiedad de Elon Musk, volvió a quedar en el centro de la controversia tras la difusión de imágenes falsas sexualmente explícitas generadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial. El escándalo escaló rápidamente a nivel internacional y derivó en una decisión que no logró apaciguar las críticas: desactivar la creación de imágenes para los usuarios que no pagan, mientras Musk lanzó una advertencia directa a quienes utilicen la herramienta con fines ilegales.

Grok limita la creación de imágenes tras la presión global

Grok desactivó este viernes su función de generación y edición de imágenes para los usuarios gratuitos, luego de ser duramente cuestionado por permitir la creación de imágenes falsas de mujeres y menores en situaciones sexualizadas. Estas piezas, elaboradas mediante el retoque de fotos o videos de personas reales para simular desnudos, provocaron protestas y llamados de atención desde distintos países.

Cuando usuarios de X consultaron por la restricción, el propio asistente respondió:

“La generación y edición de imágenes están actualmente reservadas a los suscriptores de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones”. La respuesta, lejos de calmar los ánimos, encendió aún más el debate sobre la responsabilidad de la plataforma.

La respuesta automática de Grok sobre el acceso pago a las imágenes generó nuevas críticas en X. Foto: X

Debate en X y la advertencia directa de Musk

En medio de la polémica, algunos usuarios salieron en defensa de Grok. Uno de ellos comentó:

“Algunos dicen que Grok crea imágenes inapropiadas. Pero eso es como culpar a un bolígrafo por escribir algo malo. Un bolígrafo no decide lo que se escribe. Lo hace quien lo sostiene. Grok funciona igual. Lo que obtienes depende mucho de lo que escribes”.

El comentario fue aprovechado por Elon Musk para fijar una postura pública. El empresario respondió con un mensaje que muchos interpretaron como una amenaza directa:

“Cualquiera que utilice Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal”, dijo Musk en X.

La declaración buscó marcar distancia entre la herramienta y el uso que hacen de ella los usuarios, aunque no logró frenar las críticas institucionales.

Reino Unido acusa un “insulto a las víctimas”

La desactivación parcial de la función generó indignación inmediata en el Reino Unido, uno de los gobiernos más críticos frente al manejo de X.

Un portavoz del primer ministro Keir Starmer aseguró que la medida:

“Simplemente transforma una función que permite la creación de imágenes ilegales en un servicio premium”, calificándola como “un insulto a las víctimas de misoginia y violencia sexual”.

Desde el entorno de Keir Starmer se criticó con dureza la restricción aplicada por la plataforma. Foto: Twitter/ @Keir_Starmer (A,P.I.)

Desde Londres, el gobierno insistió en que la plataforma debe encontrar una solución estructural y no limitarse a cambiar las condiciones de acceso. El martes, las autoridades británicas instaron a X a actuar con urgencia para frenar la proliferación de imágenes falsas “escandalosas” de mujeres desnudas y menores generadas por Grok.

