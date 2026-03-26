¿Adiós a Netflix en el celular? Estos son los modelos que ya no son compatibles con la app: revise si el suyo está en la lista

En los últimos años, Netflix se ha consolidado como una de las plataformas preferidas para ver series y películas. Ya no es necesario ajustarse a horarios ni depender del televisor: con unos pocos clics es posible acceder a una amplia variedad de contenido en cualquier momento.

Su televisor viejo convertido en Smart TV: el sencillo truco para conectarlo a internet sin necesidad de comprar uno nuevo

Su facilidad de uso y la posibilidad de ver lo que se quiera, cuando se quiera, la han convertido en parte del día a día de millones de personas, especialmente a través del celular, hoy el dispositivo más utilizado. El auge de su uso en móviles responde a la búsqueda de comodidad y movilidad: poder ver contenido en el transporte público, durante viajes o en tiempos de espera convierte al teléfono en una herramienta clave de entretenimiento personal.

Además, la opción de descargar series y películas permite disfrutar del contenido sin conexión a internet, lo que resulta útil en zonas con poca señal o para ahorrar datos. A esto se suma una interfaz intuitiva, adaptada a pantallas pequeñas, y la capacidad de ajustar la calidad del video según la conexión, lo que garantiza una experiencia fluida.

Netflix, como cualquier otra aplicación, se actualiza. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, con el paso del tiempo la aplicación se ha actualizado para ofrecer un mejor rendimiento, lo que también ha implicado que algunos modelos de celulares dejen de ser compatibles. Esto ocurre porque ya no cuentan con soporte de actualización en sus sistemas operativos. Por ello, es importante que los usuarios verifiquen si su dispositivo se encuentra en la lista de equipos que ya no admiten la app:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

Netflix puede presentar fallos temporales en los dispositivos. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Desde el centro de ayuda de la plataforma también advierten que Netflix podría no estar disponible en algunos televisores y dispositivos de streaming fabricados antes de 2015.

En el caso de Apple, la versión más reciente de la aplicación solo está disponible para iPhone y iPad con iOS o iPadOS 18 o versiones posteriores, por lo que es clave revisar qué sistema operativo tiene el equipo.

No obstante, quienes hayan descargado la app previamente pueden volver a instalarla en dispositivos con iOS 9 o superior, lo que permite que modelos más antiguos sigan accediendo al servicio, aunque con posibles limitaciones en funciones o actualizaciones.