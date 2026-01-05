Netflix dejará de estar disponible en estos televisores inteligentes a partir de esta fecha: revise si el suyo está en la lista

El anuncio llega con el inicio del nuevo año. A partir de marzo de 2026, Netflix dejaría de estar disponible en numerosos televisores inteligentes fabricados antes de 2015, una decisión que impactaría a millones de usuarios en América Latina y Europa, donde estos dispositivos aún son comunes en los hogares.

La compañía adoptó esta medida como parte de un proceso de modernización tecnológica, para optimizar el rendimiento, fortalecer la seguridad y ofrecer una mejor experiencia de uso. Sin embargo, el avance del streaming ha dejado obsoletos a muchos dispositivos antiguos, cuyos componentes y sistemas operativos ya no cumplen con los estándares actuales ni cuentan con actualizaciones de soporte.

Estas limitaciones repercuten de forma directa en la calidad de imagen, el funcionamiento estable de la aplicación y la posibilidad de incorporar mejoras de seguridad o compatibilidad con nuevos formatos de video. Con el paso del tiempo, los equipos antiguos dejan de cumplir con los requisitos técnicos que exigen las plataformas actuales.

Desde el punto de vista del sector tecnológico, mantener el soporte para estos dispositivos supone destinar recursos a sistemas desactualizados. Por esta razón, las compañías de streaming optan por enfocar sus esfuerzos en equipos más recientes, capaces de adaptarse a nuevas funciones, estándares y actualizaciones continuas.

La medida afecta a televisores inteligentes de marcas reconocidas como Samsung, LG, Sony y Panasonic fabricados antes de 2015. En el caso de Samsung, quedarán excluidos varios modelos de las series lanzadas entre 2012 y 2015, mientras que Sony verá impactados distintos equipos de la línea Bravia anteriores a ese año.

También dejarán de ser compatibles los Apple TV de primera, segunda y tercera generación, cuyos usuarios recibirán un aviso al intentar ingresar a Netflix indicando que la aplicación ya no está disponible ni contará con futuras actualizaciones.

¿Cómo continuar viendo Netflix sin necesidad de reemplazar el televisor?

Los usuarios con televisores más antiguos no tendrán que cambiar de equipo de inmediato para seguir accediendo a Netflix. Una alternativa es utilizar dispositivos de streaming externos, como Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, que se conectan al televisor por medio de HDMI y permiten usar la aplicación sin inconvenientes.

También es posible optar por consolas de videojuegos compatibles o reproducir el contenido desde un computador o un teléfono móvil.

La decisión no impactará a quienes utilizan Netflix en computadores, celulares, tabletas, consolas o en televisores inteligentes fabricados desde 2015 que aún reciben actualizaciones de software.