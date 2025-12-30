Cultura

Estrenos de Apple TV+ en enero de 2026: listado completo por fecha

Entre los títulos se destacan ‘Terapia sin filtro’, ‘Hijack’ y más.

Redacción Cultura
30 de diciembre de 2025, 8:45 p. m.
Una noche de películas en casa puede ser el plan perfecto: sofá, palomitas y los mejores estrenos del 'streaming'
Una noche de películas en casa puede ser el plan perfecto: sofá, palomitas y los mejores estrenos del 'streaming' Foto: Getty Images/PhotoAlto

¿Preparado para comenzar el año con los nuevos estrenos de Apple TV+? Esta plataforma de streaming inicia el 2026 con una programación diversa que combina regresos esperados de series queridas y nuevas temporadas que prometen mantener a sus suscriptores enganchados durante todo enero.

Los espectadores encontrarán una mezcla de géneros —desde thriller y drama hasta comedia—, con la opción de elegir según la edad y gusto de cada uno. A continuación, el listado por fecha con los estrenos de Apple TV+ en enero de 2026:

9 de enero – Tehran (Temporada 3)

La tercera temporada de Tehran, el thriller de espionaje internacional, llega a Apple TV+ el 9 de enero. La serie, que sigue a la agente hacker Tamar Rabinyan en una red compleja de operaciones clandestinas, regresa con nuevos desafíos y personajes, incluyendo al reconocido actor Hugh Laurie entre el elenco.

YouTube video vbjQ2-4uxgI thumbnail
14 de enero – Hijack (Temporada 2)

El 14 de enero es el turno de Hijack, una serie de suspenso protagonizada por Idris Elba, quien retoma su papel en una historia de tensión extrema. La segunda temporada lleva al espectador a un nuevo escenario de crisis, esta vez en un tren subterráneo en Berlín.

21 de enero – Drops of God (Temporada 2)

El 21 de enero llega la segunda temporada de Drops of God (Las gotas de Dios), adaptación del famoso manga que combina drama, misterio y pasión por el vino. En esta entrega, los protagonistas siguen en su búsqueda por descubrir el origen del “mejor vino del mundo”, un viaje que entrelaza secretos, rivalidades y vínculos familiares.

YouTube video 4UAOcuHApgc thumbnail

28 de enero – Terapia sin filtro (Temporada 3)

El 28 de enero, esta comedia dramática con Jason Segel y Harrison Ford regresa con el peculiar terapeuta Jimmy Laird, quien continúa su intenso viaje de autodescubrimiento.

En medio de este proceso, brinda su ayuda a sus pacientes de maneras poco convencionales, incluyendo en su elenco nuevos rostros que prometen aportar bastante a la historia.

30 de enero - Yo Gabba GabbaLand (segunda temporada)

Este programa familiar regresa con nuevas aventuras y música, ideal para suscriptores de todas las edades.

Con estos estrenos, el calendario de lanzamientos de Apple TV+ en enero refleja la estrategia de la plataforma de mantener un flujo constante de contenido nuevo y esperado, con temporadas nuevas de series populares y producciones que amplían la diversidad del catálogo. Esto responde al interés de sus usuarios por encontrar entretenimiento variado sin salir de la plataforma y, por supuesto, de sus hogares.

