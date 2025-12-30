A partir de enero de 2026, HBO Max abrirá el año con una renovación de catálogo que mezcla estrenos para todos los públicos con algunas de las producciones más aplaudidas del cine reciente.

La plataforma prepara una parrilla diversa en la que conviven cintas animadas, películas familiares y comedias, junto a thrillers que buscan captar a los amantes de las emociones fuertes.

Con esta actualización, el servicio de streaming refuerza su objetivo de seguir acercando a sus suscriptores obras que han sido destacadas tanto por la crítica como por el público, incorporando títulos que brillaron en la más reciente temporada de premios.

HBO Max: estrenos que llegan a la plataforma en enero de 2026

Ex Machina

Ex Machina llegará a HBO Max el primero de enero como uno de los estrenos que más curiosidad despiertan, pese a que han pasado años desde que se proyectó por primera vez.

La película, firmada por Alex Garland, propone un thriller de ciencia ficción de factura sobria, donde la inteligencia artificial se convierte en el eje de un inquietante debate ético y emocional.

La historia sigue a un joven desarrollador que es invitado a participar en una prueba sin precedentes: poner a examen a una IA con apariencia humana. Lo que en principio parece un desafío técnico termina abriendo un abanico de preguntas sobre el dominio, la manipulación y la propia noción de conciencia.

Actuaciones sólidas y un guion que entrelaza razonamiento científico y pulsión filosófica sostienen este relato tan elegante como perturbador.

The Pitt

El 8 de enero marca el regreso de The Pitt, que entra en su segunda temporada y refuerza su posición como uno de los dramas médicos más verosímiles de la pantalla actual.

Con Noah Wyle al frente y un reparto coral que sostiene el pulso narrativo, la ficción vuelve a sumergirse en el frenético día a día del Pittsburgh Trauma Medical Center, donde cada turno implica decisiones límite.

En esta nueva entrega, la serie apunta a un abordaje más profundo de las historias personales de su equipo médico.

Entre sus ejes temáticos se perfilan cuestiones muy presentes en el debate sanitario: la tensión que genera un sistema de salud sobrecargado, las restricciones presupuestarias y el desgaste emocional que experimentan quienes cargan con la responsabilidad de sostener vidas ajenas.

El caballero de los siete reinos

El caballero de los siete reinos se perfila como el lanzamiento televisivo más atractivo de enero, una precuela del universo Game of Thrones que verá la luz el 18 de este mes.

Inspirada en las novelas cortas Tales of Dunk and Egg, de George R. R. Martin, la serie sigue el periplo de Duncan el Alto y su joven escudero Egg, una dupla que aporta frescura y humanidad al vasto imaginario de Poniente.

A diferencia de otras historias del mismo mundo, aquí los dragones no ocupan el centro de la escena. El relato apuesta por un enfoque más íntimo, donde el humor, la relación entre sus protagonistas y las intrigas de menor escala permiten redescubrir la esencia del legendario escenario creado por Martin, pero desde una mirada más cercana y menos colosal.

Otros estrenos que llegan a HBO Max en enero de 2026

1 de enero

Un año muy violento

Ex Machina

Casi Navidad

Fargo

John Wick (trilogía)

Bodies Bodies Bodies

Catwoman

Constantine

Abril en París

8 de enero

The Pitt

11 de enero

Industry - Temporada 4

18 de enero

El caballero de los siete reinos

22-31 de enero

Mel Brooks: el hombre de 99 años

Real Time with Bill Maher - Temporada 24

- Temporada 24 33 fotos desde el gueto (documental).