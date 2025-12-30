Series

¿Qué se podrá ver en HBO Max? Este es el catálogo de películas que llegan en enero de 2026

Este es el catálogo renovado con el que la plataforma de ‘streaming’ inicia el año nuevo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

30 de diciembre de 2025, 7:33 p. m.
Las ofertas de películas y series es amplia.
Las ofertas de películas y series es amplia. Foto: Getty Images

A partir de enero de 2026, HBO Max abrirá el año con una renovación de catálogo que mezcla estrenos para todos los públicos con algunas de las producciones más aplaudidas del cine reciente.

La plataforma prepara una parrilla diversa en la que conviven cintas animadas, películas familiares y comedias, junto a thrillers que buscan captar a los amantes de las emociones fuertes.

Con esta actualización, el servicio de streaming refuerza su objetivo de seguir acercando a sus suscriptores obras que han sido destacadas tanto por la crítica como por el público, incorporando títulos que brillaron en la más reciente temporada de premios.

‘Euphoria 3′: fecha de estreno y detalles sobre la trama de la nueva temporada

HBO Max: estrenos que llegan a la plataforma en enero de 2026

  • Ex Machina

Ex Machina llegará a HBO Max el primero de enero como uno de los estrenos que más curiosidad despiertan, pese a que han pasado años desde que se proyectó por primera vez.

Arcadia

Estrenos de Apple TV+ en enero de 2026: listado completo por fecha

Televisión

Revelan el último tráiler de ‘Stranger Things 5’, la despedida del mayor fenómeno de Netflix; aumenta la curiosidad de los fans

Televisión

Netflix iniciará 2026 con un catálogo recargado: producciones que llegarán a la plataforma del 1 al 4 de enero

Televisión

Netflix no se guarda nada: Bridgerton regresa como la joya de la corona

Televisión

Netflix se despide de la saga que cambió para siempre la ciencia ficción en TV

Televisión

Maratón de fin de año: estas son las películas más destacadas de 2025 y dónde verlas en streaming

Televisión

Estrenos que llegan a Netflix en la semana de Año Nuevo: estas producciones estarán disponibles del 26 al 31 de diciembre

Televisión

‘Stranger Things 5: vol. 2’ hace explotar las redes con reacciones; llaman a Will Byers héroe: “No puedo parar de llorar”

Cine

‘Dune: La profecía’ Temporada 2; este es el reparto, historia y todo lo que debe saber sobre la serie

Televisión

Inicio de año de estrenos: producciones que llegan a la plataforma de streaming en enero de 2026

La película, firmada por Alex Garland, propone un thriller de ciencia ficción de factura sobria, donde la inteligencia artificial se convierte en el eje de un inquietante debate ético y emocional.

YouTube video nqOEBM3ptBQ thumbnail

La historia sigue a un joven desarrollador que es invitado a participar en una prueba sin precedentes: poner a examen a una IA con apariencia humana. Lo que en principio parece un desafío técnico termina abriendo un abanico de preguntas sobre el dominio, la manipulación y la propia noción de conciencia.

Actuaciones sólidas y un guion que entrelaza razonamiento científico y pulsión filosófica sostienen este relato tan elegante como perturbador.

  • The Pitt

El 8 de enero marca el regreso de The Pitt, que entra en su segunda temporada y refuerza su posición como uno de los dramas médicos más verosímiles de la pantalla actual.

Con Noah Wyle al frente y un reparto coral que sostiene el pulso narrativo, la ficción vuelve a sumergirse en el frenético día a día del Pittsburgh Trauma Medical Center, donde cada turno implica decisiones límite.

YouTube video 6VusF69aY4A thumbnail

En esta nueva entrega, la serie apunta a un abordaje más profundo de las historias personales de su equipo médico.

Entre sus ejes temáticos se perfilan cuestiones muy presentes en el debate sanitario: la tensión que genera un sistema de salud sobrecargado, las restricciones presupuestarias y el desgaste emocional que experimentan quienes cargan con la responsabilidad de sostener vidas ajenas.

  • El caballero de los siete reinos

El caballero de los siete reinos se perfila como el lanzamiento televisivo más atractivo de enero, una precuela del universo Game of Thrones que verá la luz el 18 de este mes.

Inspirada en las novelas cortas Tales of Dunk and Egg, de George R. R. Martin, la serie sigue el periplo de Duncan el Alto y su joven escudero Egg, una dupla que aporta frescura y humanidad al vasto imaginario de Poniente.

YouTube video zdvE2GTqvkc thumbnail

A diferencia de otras historias del mismo mundo, aquí los dragones no ocupan el centro de la escena. El relato apuesta por un enfoque más íntimo, donde el humor, la relación entre sus protagonistas y las intrigas de menor escala permiten redescubrir la esencia del legendario escenario creado por Martin, pero desde una mirada más cercana y menos colosal.

Otros estrenos que llegan a HBO Max en enero de 2026

1 de enero

  • Un año muy violento
  • Ex Machina
  • Casi Navidad
  • Fargo
  • John Wick (trilogía)
  • Bodies Bodies Bodies
  • Catwoman
  • Constantine
  • Abril en París

8 de enero

  • The Pitt
YouTube video kf_s09x6BzU thumbnail

11 de enero

  • Industry - Temporada 4

18 de enero

  • El caballero de los siete reinos

22-31 de enero

  • Mel Brooks: el hombre de 99 años
  • Real Time with Bill Maher - Temporada 24
  • 33 fotos desde el gueto (documental).

Más de Televisión

Sala de estar acogedora con sofá, manta y televisión encendida mostrando una plataforma de streaming.

Estrenos de Apple TV+ en enero de 2026: listado completo por fecha

Las ofertas de películas y series es amplia.

¿Qué se podrá ver en HBO Max? Este es el catálogo de películas que llegan en enero de 2026

Formularios falsos piden datos como nombre, teléfono y fecha de nacimiento para estafar a los usuarios.

Revelan el último tráiler de ‘Stranger Things 5’, la despedida del mayor fenómeno de Netflix; aumenta la curiosidad de los fans

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Netflix iniciará 2026 con un catálogo recargado: producciones que llegarán a la plataforma del 1 al 4 de enero

Bidgerton temporada 4 llega en 2026

Netflix no se guarda nada: Bridgerton regresa como la joya de la corona

Anuncio de Netflix sobre el retiro de las series clásicas de la saga de su catálogo.

Netflix se despide de la saga que cambió para siempre la ciencia ficción en TV

Cine en casa

Maratón de fin de año: estas son las películas más destacadas de 2025 y dónde verlas en streaming

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Estrenos que llegan a Netflix en la semana de Año Nuevo: estas producciones estarán disponibles del 26 al 31 de diciembre

Usuarios reportaron pantallas congeladas y tiempos de carga interminables.

‘Stranger Things 5: vol. 2’ hace explotar las redes con reacciones; llaman a Will Byers héroe: “No puedo parar de llorar”

Avengers: Doomsday

Marvel revela tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ y sorprende con regreso de querido personaje

Noticias Destacadas