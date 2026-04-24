Puede que haya bandas más famosas que KNEECAP, pero ninguna tiene un presente más relevante que el del trío de Belfast-Derry, que de manera avasalladora, sin pedir permiso o perdón, hace música genial y aboga desde su activismo por víctimas de atropellos humanitarios. No les pida hacer silencio a estos tres tipos del oeste de Belfast –Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí– que lanzan este 1ero de mayo su tercer LP, Fenian, el mejor de su recorrido, cuyo título nos explica uno de sus integrantes en en esta extensa pero movida entrevista. El trabajo constituye una avalancha sonora de 14 cortes de escucha obligada (all killer no filler, no skips, y todos los dichos le aplican).

‘Fenian’ es el tercer LP de la banda, un arrollador trabajo de 14 pistas que llega al mundo entero el 1ero de mayo. Ya hay tres pistas al aire, y dan cuenta de lo genial que es el trabajo. El productor Dan Carey los llevó a otro nivel. Foto: Heavenly Recordings

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No les pida silencio porque seguirán expresándose, incluso después de que el Gobierno británico tratara de aprisionarlo, a Mo Chara, con un cargo de apología al terriorismo ya desestimado por las cortes. No se sorprenda tampoco si escucha una de sus canciones y solo una porción sea en inglés. Ante todo, estos raperos exaltan el irlandés, su propio idioma, que los británicos trataron de erradicar tras siglos de ocupación, pero que vibra de nuevo entre las juventudes por gente como ellos, que lo pone en el centro de su arte. Sobre música, resistencia e insultos reapropiados, esto nos dijo Chara, una de las voces inextinguibles de Kneecap.

ARCADIA: ¿Cómo mantiene los pies sobre la tierra y maneja las altas expectativas?

MO CHARA: Somos de Irlanda, y demasiado autocríticos como para volvernos engreídos. Porque no importa qué tan grande es el estadio en el que tocaste, apenas vuelves a Belfast te bajan los humos rápidamente. Allá no hay espacio para la gente estirada. En cuanto a las expectativas, lo principal es que estamos muy contentos. Fue un año loco, y fueron siete semanas intensas de grabación de las que estamos muy orgullosos. Y si bien no tengo expectativas, sí tengo esperanzas de que la gente lo disfrute. Todos deberíamos intentar que no nos importe lo que piensa el resto, pero cuando se trata de nuestra música, la hacemos para la gente.

ARCADIA: Pasó por los tribunales tras una persecución que los jueces ya desestimaron, y de ahí surge una canción como “Liar’s Tale”. Cuéntenos sobre la experiencia abrumadora...

M.C.: No puedo hablar demasiado, mi abogado me mata, pero puedo decir que no fue personal. Fue una cacería de brujas contra nosotros porque estábamos dispuestos a usar nuestra plataforma para hablar sobre Palestina. Nos usaron como ejemplo para mostrar a otras bandas que “si vas a hablar de Palestina vamos a intentar silenciarte y golpearte donde más duele”. Además, fue un carnaval de distracción. Por cada minuto que pasamos en las noticias, o mejor, que las noticias gastaron en nosotros y en el caso judicial, fue un minuto más que no arrojaron luz sobre lo que sucede en Gaza y en Cisjordania.

¡KNEECAP contra la máquina! El nombre hace referencia al 'kneecapping', una represalia asociada a grupos paramilitares que consistía en disparar a alguien en la rodilla. Foto: Heavenly Recordings

Del otro extremo, el apoyo que recibimos, en línea y en las calles, fue muy positivo. La cantidad de personas que protestaron fuera de los tribunales fue increíble: gente que vino en su día libre o en su descanso del trabajo dispuesta a protestar por mí, un tipo que no conocen. Eso se sintió muy bien en un momento tan estresante, en el que todo se sentía mucho más grande que nosotros.

ARCADIA: Cantando en irlandés se han convertido en embajadores no oficiales de todos los idiomas que la colonización ha intentado borrar…

M.C.: ¡Es una gran presión, ahora que lo dices! Estoy bromeando. Es un privilegio. Creo que no pensamos que lo que hacemos saldría de Irlanda, así que el hecho de que ahora sea una historia internacional y que la gente se identifique con ella es muy aleccionador. Si la gente quiere que yo sea su embajador no oficial, que así sea.

ARCADIA: Su tercer LP no tiene relleno, genial de principio a fin. Explíquenos el título. FENIAN no es cualquier palabra…

M.C.: La gente que sabe, sabe. Fenian viene de la palabra irlandesa Na Fianna. Y Na Fianna era un grupo de guerreros en la mitología irlandesa que protegían a Irlanda. Un par de cientos de años después, los británicos lo convirtieron en un insulto despectivo, que usaban para referirse a los irlandeses y hacernos parecer salvajes, estúpidos o atrasados. Los Fianna vivían en los bosques, y así querían transmitir que no estábamos evolucionando a la par de la era moderna. Elegir ese título para el álbum es reclamar nuestra herencia, nuestro idioma y esa palabra. Estamos orgullosos de ser Fenian.

ARCADIA: Musicalmente, mantienen los arrebatos cortos y geniales, nunca superando los cuatro minutos… y no hay necesidad de ello.

M.C.: ¿Ninguna de ellas llegó a los cuatro minutos? ¡Pintada la puta generación de TikTok!

ARCADIA: ¿Qué tanto impactó el productor Dan Carey su proceso? ¿Les sugirió trabajar con él Grian Chatten de Fontaines D.C.? El disco ofrece pistas cortas y contundentes que llevan su sonido más allá…

M.C.: Es curioso que menciones a Grian Chatten (cantante de la genial banda irlandesa Fontaines D.C.). Nosotros habíamos intentado trabajar con Dan Carey por un par de años, pero nuestros horarios nunca coincidían. Y el primer día que llegamos a trabajar juntos, me dijo: “¡Finalmente sucedió esto, después de rechazarlos por teléfono aquella noche!”. Quedé sorprendido y le pregunté a qué se refería. Respondió. “¡Tú y Grian Chatten me llamaron a las 4:00 de la mañana a decirme que estaban en Londres. Me pidieron abrir el estudio porque querían hacer una pista!”. Y claramente no lo recuerdo. Grian y yo debíamos estar muy borrachos.

La participación de Dan Carey en FENIAN fue enorme, astronómica. Ha hecho muchas cosas que respetamos y llegó lleno de ideas frescas para compartir. Nosotros somos bastante simples en nuestro enfoque hacia la música, mientras que él es bastante inteligente y complejo. Esa mezcla lo hizo perfecto.

La participación de Dan Carey en FENIAN fue enorme, astronómica. Ha hecho muchas cosas que respetamos y llegó lleno de ideas frescas para compartir. Nosotros somos bastante simples en nuestro enfoque hacia la música, mientras que él es bastante inteligente y complejo, y esa mezcla de la simplicidad y la complejidad lo hizo perfecto. Ahora somos buenos amigos. Nos mantenemos en contacto constante. Él creó los beats. Nosotros teníamos ideas y se las decíamos, pero él los creaba mientras escribíamos las letras. Así que, como nunca antes, las letras y las pistas se desarrollaron al mismo tiempo, y eso le dio una sensación muy orgánica al álbum.

Mo Chara sobre la canción'Palestine': "Hablamos mucho sobre Palestina, y deberíamos hacerlo, pero en esta canción pensamos que era hora de darle a un palestino el espacio para hablar por sí mismo. Nadie conoce mejor la lucha palestina que los palestinos. Y fuimos por FAWZI porwue somos sus fans". Foto: Tom Beard

ARCADIA: ¿Cambió mucho el proceso de decisión y composición?

M.C.: Cambió masivamente. Para este disco entramos frescos. A principios del año pasado hicimos un álbum con otro productor, y tenía un par de buenas canciones pero no funcionaba, no era el momento adecuado. No por culpa del productor o nuestra. No era momento, pues había mucha presión sobre nosotros. Así que empezamos de cero con Dan, con pizarra en blanco desde el primer día, sin nada.

ARCADIA: “Palestine” no es solo una canción musicalmente brutal, líricamente le dan pista a FAWZI para que en su idioma dé la vuelta a la tortilla a Europa, pintando muros rodeando a París, un puesto de control en Ámsterdam y más…

M.C.: Muy bien observado. Creo que ese verso que mencionas ha pasado desapercibido, y es increíble. Qué manera de darle la vuelta, como un puto genio. Palestina es algo que, siendo irlandeses, está muy cerca de nuestros corazones, nos importa profundamente, siempre lo ha hecho. Hablamos mucho sobre Palestina, y deberíamos hacerlo, pero en esta canción pensamos que era hora de darle a un palestino el espacio para hablar por sí mismo. Nadie conoce mejor la lucha palestina que los palestinos. Y buscamos a FAWZI porque somos fanáticos y escuchamos mucho hip-hop palestino.

Nadie conoce mejor la lucha palestina que los palestinos. Y fuimos por FAWZI porque somos fanáticos y escuchamos mucho hip-hop palestino. No le dimos ninguna instrucción. Le dimos una idea aproximada de lo que habíamos escrito hasta el momento y le dijimos ‘solo ve y haz lo que tienes que hacer’. La rompió

FAWZI es de Ramallah y la prometida del hermano de Móglaí Bap también es de allá, y conocía a alguien que lo conocía (o ella lo conocía, no recuerdo). Lo contactamos, le preguntamos si quería estar en el álbum. No le dimos ninguna instrucción. Le dimos una idea aproximada de lo que habíamos escrito hasta el momento y le dijimos: “Solo ve y haz lo que tienes que hacer”, y él simplemente la rompió.

ARCADIA: Si tuviera que elegir una canción nueva para enviar en una cápsula del tiempo, ¿cuál sería?

M.C.: ¡Qué injusto! Hay muchas buenas, pero escogería “Cocaine Hill”. Fue algo que escribí hace mucho tiempo y nunca se materializó antes. El primer o segundo día de trabajo, Dan Carey me mostró un beat que había hecho y yo pensé: “¿Qué mierda tan increíble!”. Y si bien grabé ese verso en esos días iniciales, fue una de las últimas canciones que terminamos para el disco.

La empezamos y nunca la terminamos, y luego al final volvimos a ella". Y entonces Móglaí Bap sumó lo suyo y conseguimos a Radie Peat (cantante irlandesa) para el final. Todo encajó perfectamente. Es una de esas pistas que casi se pierden, que salvamos, y que suena muy profesional. Para nosotros, que empezamos de forma tan simple, es especial tener una canción así.

ARCADIA: En Colombia el tema de la cocaína es delicado, pero esta claramente no es una apología… Cuéntenos sobre lo que dice…

M.C.: Lo interesante es que no toca las drogas. Soy muy ‘mal dormido’. Lucho por dormir y luego por despertarme, así que tengo una relación extraña con el sueño. Y, una vez pensé en ese tema, se sintió natural trabajarla desde el lado espeluznante, casi como si fuera una canción de cuna. Sobre el título, originalmente sampleamos a John Martyn, quien tiene una canción llamada “Cocaine Hill”, que deberían escuchar. Y bueno, Móglaí Bap entra, y a la relación con el no dormir le involucró salir de fiesta y la cocaína… Estoy seguro de que es un tema muy delicado allá.

El pasamontañas de colores irlandeses de DJ Próvaí es una estampa identitaria de KNEECAP. Foto: Tom Beard

COMO NUNCA ANTES, KNEECAP GERMINÓ AL TIEMPO SUS BEATS GENIALES Y LAS LETRAS. ASÍ MARCAN UN NUEVO PLANO SONORO EN SU CARRERA.

La agrupación maneja una línea entre el activismo, la ironía y la provocación. Foto: Tom Beard

ARCADIA: Hay muchos beats y muchas letras que se quedan en la mente. En Big Bad Mo, canta “Tan pronto como ustedes se indignan, ganamos”. Kneecap está en todas partes, indignando a todo el mundo, ¡parece que ganaron!

M.C.: Es una gran parte de la relación simbiótica que tenemos con ciertos políticos. Decimos algo que consideran controvertido, y como ellos pueden decir que es controvertido, salen indignados a hacerlo en las noticias. Apenas actúan así, ya ni siquiera tenemos que hacer relaciones públicas o promoción.

Amo Big Bad Mo. Amo el hecho de que era una especie de canción de fiesta, que comenzó con la idea de unos acordes de piano house, hasta que Dan tuvo la idea de crear una especie de vibra acid techno o acid house y, la propulsó al imaginarla estallando en un estadio o una arena. Esa fue su idea y fue brillante. Creo que me iré con Big Bad Mo en lo que respecta al beat favorito del disco también.

ARCADIA: Cold at the Top también destaca también, inesperada, hacia el final…

M.C.: También me gusta mucho. Personalmente, la habría elegido como uno de los sencillos. Creo y espero que sea la favorita de algunas personas…

Mo Chara, DJ Próvaí y Móglaí Bap, Foto: Tom Beard / Heavenly Recordings

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ARCADIA: ¿Qué ha aprendido de la industria en casi 10 años?

M.C.: Creo que es aprender la habilidad de saber decir que no. Cuando estás en esta industria o en entrevistas, la gente espera algo de ti. Y está bien decir: “No, no quiero responder a eso” o “No, no me siento cómodo con eso”. Especialmente como irlandés, tal vez sea diferente en otros lugares, pero los irlandeses damos más de lo necesario para agradarle a un extraño. Y creo que es un rasgo muy agradable, pero también puede ser dañino para ti mismo tratar de ser amable con los extraños todo el tiempo. Aprender a decir “no” es definitivamente una habilidad que vale la pena aprender en esta industria.

Los irlandeses damos más de lo necesario para agradarle a un extraño. Y creo que es un rasgo muy agradable, pero también puede ser dañino para ti mismo.

ARCADIA: En Colombia resuena mucho lo que dice sobre esa validación desde la amabilidad exagerada al extranjero...

M.C.: Somos más amables con los extraños de lo que somos con nuestra propia familia, básicamente…

ARCADIA: Han hecho videos, una película con el nombre de su banda (disponible en HBO Max, en Colombia). ¿Qué es lo que más disfruta del trabajo visual de Kneecap?

M.C.: Es interesante. En la película, por siete semanas hicimos algo completamente diferente. Nos levantamos todos los días para ir a lugares diferentes, conocer gente diferente y crear algo en un mundo que nunca habíamos habitado.

La película, que entre autoficción y cine relata los inicios de Kneecap, se ve a Mo Chara perseguido. La vida real imitó al cine cuando el Gobierno británico quiso encarcelarlo por apología al terrorismo. Las cortes ya lo absolvieron. Foto: cortesía HBO Max

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Hemos hecho videos musicales y demás, pero nada se comparó a esto. El solo hecho de poder vivir esa experiencia desde adentro, detrás de escena, y decir “ahora entiendo cómo funciona todo eso”, es interesante. También puede arruinarte la magia, en cierta medida, pero disfruté hacer algo nuevo todos los días, conocer gente nueva y, con suerte, podré hacer más de eso cuando envejezca.

ARCADIA: Volaron a Cuba. Fueron como parte del Convoy Nuestra América. Cuéntenos de esa experiencia…

M.C.: Fue muy emotivo, fue hermoso e increíble sentir la resiliencia del pueblo cubano. Entendemos que existe el embargo hace 60 años, pero hubo un endurecimiento, un embargo y bloqueo de combustible. Y vivimos en 2026, cuando ninguna sociedad puede funcionar sin combustible. No hay ciudad o país que pueda funcionar de manera eficiente sin combustible.

Y no hay medicamentos. Así que esa fue nuestra cuestión, nuestra razón para volar hasta allá. Nos hubiera encantado ser parte de la flotilla, pero no teníamos todo ese tiempo. Aún así, cancelamos un par de cosas y sacamos esos días para ir a Cuba, donde volamos con 300 kilos de medicinas, de parte de nuestra banda y nuestros amigos. Eso no va a arreglar nada, es un alivio a corto plazo. Pero esto sí podría terminar por la mañana si la administración de Trump levantara el embargo, o al menos lo flexibilizara para dejar vivir a Cuba. Los estadounidenses siempre han querido ver a Cuba sufrir.

Activistas ondean banderas cubanas y palestinas desde el buque Maguro, que llega procedente de México con ayuda humanitaria como parte del convoy "Nuestra América". Foto: AP

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Obviamente, entendemos que hay problemas allí en Cuba con el gobierno, pero fuimos con fines humanitarios. Y sí, todo me recuerda a la cita de Fidel Castro: “Nos estrangulan y luego nos critican por cómo respiramos”, porque eso es exactamente lo que está sucediendo.

ARCADIA: ¿Puede enviar un saludo para la gente de Colombia que se emociona por el trabajo que vienen haciendo?

M.C.: Mi mensaje para el pueblo colombiano es, ¡llévennos allá!