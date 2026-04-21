HBO Max: Estos son los estrenos que llegan en esta nueva semana a la plataforma de streaming

Esta semana, HBO Max presenta una selección imperdible de estrenos que abarcan distintos géneros y emociones. Desde la nueva serie HBO Original Hombre a Medias, dirigida por Richard Gadd, hasta una variedad de películas que van del suspenso y la acción a la comedia y el drama, la plataforma ofrece opciones para todos los gustos.

Sentimientos encontrados con la segunda temporada de ‘The Pitt’: la mejor serie de HBO Max de los últimos años

Estrenos de esta semana en HBO Max

Hombre a medias

Estreno: 24 de abril

Sinopsis: Niall y Ruben son hermanos; no son parientes consanguíneos, pero son lo más parecido a ello. Uno es feroz y leal, y el otro es dócil y amable: dos jóvenes inseparables. Unidos por la muerte y las circunstancias, lo único que tienen es el uno al otro... pero cuando Ruben aparece en la boda de Niall tres décadas después, todo parece diferente.

Está inquieto, desconfiado. No actúa como él mismo. Y pronto se produce una explosión de violencia que nos catapulta de vuelta a sus vidas, desde los años 80 hasta la actualidad.

Hombre a medias, que captura 30 años de la vida de estos hombres destrozados, es una serie limitada de seis episodios que explora la hermandad, la violencia y la intensa fragilidad de las relaciones masculinas. Después de todo, cuando las cosas se desmoronan... a veces son las relaciones más cercanas las que se rompen con más fuerza.

El robo perfecto: pantera

Estreno: 24 de abril

Sinopsis: Gerard Butler y O’Shea Jackson Jr. regresan en la secuela del exitoso thriller de acción y robos de 2018, Den of Thieves. En esta nueva edición, Big Nick vuelve a la cacería en Europa y pisa los talones de Donnie, quien está inmerso en el traicionero e impredecible mundo de los ladrones de diamantes y la infame mafia Pantera, mientras planean un atraco masivo a la bolsa de diamantes más grande del mundo.

Un poeta

Estreno: 24 de abril

Sinopsis: La obsesión de Oscar Restrepo por la poesía no le trajo gloria. Envejecido y errático, ha sucumbido al cliché del poeta en las sombras. Conocer a Yurlady, una adolescente de origen humilde, y ayudarla a cultivar su talento ilumina sus días, pero arrastrarla al mundo de los poetas quizás no sea la mejor opción.

Anatema

Estreno: 22 de abril

Sinopsis: Por orden de un arzobispo, la joven monja Juana es enviada a las catacumbas de una de las iglesias más antiguas de Madrid, donde debe investigar el Sello de San Simeón, un artefacto colocado siglos atrás para retener un mal ancestral.

Acompañada por un sacerdote, una novicia y un exorcista, Juana desciende a los interminables túneles de la ciudad, donde deberá enfrentarse no solo a fuerzas sobrenaturales, sino también a los fantasmas de su propio pasado.

Honey no

Estreno: 24 de abril

Sinopsis: Una comedia negra donde la detective privada Honey O’Donahue (Qualley) trabaja regularmente en casos de infidelidad en un pueblo de California durante los años setenta.

Sin embargo, la detective se verá envuelta en una investigación mayor cuando la muerte de una de sus clientes la lleve hasta la misteriosa iglesia liderada por el pastor Devlin (Evans).

En medio de cultos religiosos, negocios turbios y una atracción inesperada con una policía local (Plaza), Honey deberá resolver el caso para desenmascarar a los culpables detrás de los crímenes.

2073

Estreno: 21 de abril

Sinopsis: Esto no es ficción. Esto no es un documental. Esto es una advertencia. El director ganador del Oscar® Asif Kapadia utiliza imágenes reales en esta película para representar un futuro distópico en el que una mujer (Samantha Morton), habitante de una Tierra devastada, es acosada por pesadillas que revelan un inquietante vínculo con nuestro presente.

Moisés y los diez mandamientos, Temporada 1 y 2

Novela

Estreno: 20 de abril

Sinopsis: Tras liberar a su pueblo de Egipto, Moisés guía a los hebreos hacia la Tierra Prometida, enfrentando nuevos desafíos, entre ellos, transformar a su pueblo en una nación santa y vencer a reinos enemigos que impiden llegar a su destino.

Sociedad de la virtud: la serie

Estreno: 22 de abril

Sinopsis: En un escenario caótico donde las megacorporaciones y la Inteligencia Artificial dominan el universo, y los ciudadanos de Megalópolisville se preguntan: “En nuestro momento más oscuro, ¿habrá alguien que nos salve?”.

El primer episodio, “La Pantera Pelirroja”, sigue a la espía de cabellos rojos enviada a una isla paradisíaca para rescatar a un agente desaparecido e impedir los planes de un misterioso multimillonario de acabar con el mundo. Sin embargo, la misión se complica rápidamente.

Entre luchas y enfrentamientos inesperados, ¿quién sobrevivirá? En “Big Bang”, el equipo de héroes descubre una verdad impactante que puede cambiar el destino de Megalópolisville.

A lo largo de 10 episodios, el público conocerá los orígenes secretos de algunos de nuestros héroes, siguiendo el momento en que finalmente dejan de lado sus diferencias para formar un equipo legendario contra una gran amenaza: el multimillonario Lucas Lang Lume.