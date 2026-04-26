La casa de los famosos vivió una noche de eliminación con giros inesperados y momentos de tensión entre los participantes.

Se acaba la semana del complot permitido y en la casa de los Famosos la acción no tiene límite.

La tensión está en el ambiente, pues un nuevo eliminado abandonará la Casa por decisión del público colombiano.

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Esta vez la placa de los nominados está conformada por Alexa, Alejandro, Aura Cristina, Beba, Valentino y Teby. En manos de Colombia está la permanencia de una semana más en el juego.

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán informaron que Alerta visitará La casa de los famosos y su llegada traerá sorpresas para los participantes.

Campanita fue evaluado por su labor como líder de la semana. Varios famosos no estuvieron de acuerdo con su gestión; sin embargo, Campanita fue bastante receptivo frente a los comentarios, tomando las observaciones como críticas constructivas.

El paso a seguir lo dieron los 3 no nominados: Juan Da, Campanita y Mariana, quienes afirmaron que quisieran que Valentino hiciera parte del top 8 por el buen humor que le pone a la casa.

Por su parte, Tebi manifestó su deseo de salir de la casa.

La declaración de Juan Da Caribe a Mariana no fue tan bien recibida por ella, quien decidió enfrentarlo y poner las cartas sobre la mesa.

Los famosos decidieron quién, a su juicio, debería abandonar la casa esta semana. Foto: Captura de pantalla Canal RCN

Convivencia y nuevas estrategias

Durante la dinámica de posicionamiento, salieron a la luz varias rivalidades entre los concursantes.

Campanita entregó su poder de salvación a Beba, gracias al cual le aseguró su puesto en el top 8.

Los participantes no dudaron en intercambiar comentarios fuertes y reproches, dejando en evidencia las alianzas y tensiones que se han formado a lo largo de la competencia.

En medio de este momento, se percibió dentro de la casa la sensación general de que el participante que debía abandonar el programa debería ser Aura Cristina.

La jornada también incluyó un brunch polémico en donde los famosos sacaron varios “trapitos al sol” y dejó en evidencia las posiciones opuestas de los famosos.

Como es habitual, el público tuvo la última palabra. Al cierre de la gala, se revelaron los porcentajes de votación que determinaron el regreso de los participantes a la casa.

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El primero en volver fue Alexa con el 14.53 %, seguido por Alejandro con 31.27 %.

Luego regresó Tebi con un 23.30 %, mientras que Valentino, con un 12.60 %, fue el último en ingresar de nuevo a la casa.

Aura Cristina fue quien salió eliminada esta semana, tras alcanzar el 11.67 % de la votación.

El nominado por el eliminado de la semana fue Mariana, quien entra directo a placa.