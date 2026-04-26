Golpe al hurto de vehículos en Bogotá: hallan 13 motores con chasis borrados en Barrios Unidos

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció que en las últimas horas realizó el hallazgo de una bodega que funcionaba como un desguazadero. Los agentes llegaron al lugar luego de que los alertaran por un incendio.

¿Cuál es la multa por invadir los carriles preferenciales en Bogotá? Así los puede identificar

El hecho sucedió en el sector de Alcázares, en la localidad de Barrios Unidos. Agentes se encontraban realizando labores de patrullaje cuando la central les informó sobre una conflagración cercana.

Al revisar el inmueble y verificar la situación, descubrieron un sótano con autopartes. Los 13 motores hallados tenían irregularidades como los números de identificación alterados.

En las imágenes difundidas por la Policía se pueden ver los dispositivos. Dos personas fueron capturadas por el delito de falsedad marcaria y se incautaron los motores con chasis borrados.

Según la entidad, los dispositivos estarían avaluados en cerca de 250 millones de pesos. Los capturados ya se encuentran a disposición de la Fiscalía.

El robo de vehículos en Bogotá

La Policía de Bogotá señaló que, con corte al 20 de abril, se han reportado 693 hurtos de vehículos en la capital. Durante ese mismo periodo del año pasado se registraron 927 denuncias, es decir, que hay una reducción del 25 %.

Alerta en Bogotá: más de 160 personas han muerto este año por accidentes viales en la ciudad

Las autoridades señalaron que, en la mayoría de los casos, los vehículos robados terminan dentro del mercado ilegal de autopartes y son desmantelados rápidamente.

Las localidades más afectadas por este flagelo son Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba y Fontibón. También se informó que el método más usado por los criminales es el halado, una modalidad de robo en la que los vehículos son robados de parqueaderos o vías públicas.