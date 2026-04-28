Cierre total en la vía Bogotá–La Mesa este 28 de abril: estos son los puntos críticos y rutas alternas

Este martes 28 de abril se mantiene el cierre en la vía Bogotá - La Mesa debido a los derrumbes de los últimos días. Las lluvias causaron una emergencia en las vías que afecta a los transportadores y pasajeros.

Fuertes lluvias en Cundinamarca dejan emergencias en La Calera: hay viviendas afectadas

El bloqueo total se originó por los deslizamientos, la inestabilidad del terreno y el riesgo de nuevos desprendimientos de tierra en la zona. La situación es especialmente crítica en el kilómetro 75, donde hay equipos trabajando para remover el lodo.

En un consejo regional de Gestión de Riesgo se declaró la alerta roja en el municipio de La Mesa por la emergencia invernal. Debido a los daños en las bocatomas, se anunció también la suspensión del servicio de acueducto.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, señaló en redes sociales que ya se encuentran trabajando en los puntos más críticos de la vía que conecta a la capital con La Mesa.

“Más de 430 m³ fueron retirados por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca con el apoyo de retroexcavadoras, volquetas y minicargadores. Aún restan cerca de 500 m³ por remover, además de otros derrumbes menores a lo largo del corredor”, indicó el mandatario.

Las autoridades mantienen un PMU por la emergencia en el departamento. Foto: Gobernación de Cundinamarca

En estos momentos, se mantiene un Puesto de Mando Unificado con la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres para mitigar la emergencia en el municipio. En Tequendama y Sumapaz también se han presentado daños por las fuertes lluvias.

Así puede solicitar un permiso para vehículos híbridos o eléctricos en Bogotá

Vías alternas por cierre de la vía Bogotá–La Mesa

Los conductores que deban dirigirse al suroccidente de Cundinamarca o a otros departamentos, deben tomar rutas alternas debido a la emergencia y el riesgo de derrumbes. Las autoridades recomiendan tomar la vía Chía – Girardot o el corredor de Mesitas del Colegio.

Otra vía que está siendo monitoreada debido a las fuertes lluvias es La Mesa-Anapoima, por lo que se sugiere estar atentos a posibles restricciones. De igual manera, se espera que en los próximos días se habilite la carretera Mosquera - La Mesa.