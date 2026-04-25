Así puede solicitar un permiso para vehículos híbridos o eléctricos en Bogotá

Los vehículos híbridos y eléctricos se han popularizado en los últimos años en Colombia. Además de tener beneficios tecnológicos, suponen un ahorro para el bolsillo y cuentan con permisos de circulación en los días de pico y placa.

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Según cifras de Fenalco y la Andi, entre enero y marzo de este año, el registro de este tipo de vehículos aumentó en un 267 %, comparado al mismo periodo de 2025. En total, fueron 5.083 carros eléctricos comprados en el país.

En el mes de marzo, se registraron 7.631 vehículos híbridos nuevos en Colombia, un incremento del 73,3 % frente a marzo del año anterior. Esta tendencia al alza evidencia el interés de los colombianos por dejar los automotores de combustible tradicionales.

El Gobierno nacional ha impulsado varios programas de movilidad sostenible para promover las energías limpias y la transición energética. Los vehículos eléctricos deben contar con todos sus papeles en regla, como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y la revisión tecnomecánica actualizada.

Sin embargo, para quedar exentos de medidas como la del pico y placa, los propietarios deben realizar una solicitud formal ante la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.

Los datos de la Andi y Fenalco muestran un aumento en el registro de carros eléctricos en Colombia. Foto: Getty Images

¿Cómo hacer la solicitud?

Los interesados en quedar exentos de la medida del pico y placa deben ingresar a la plataforma de la Secretaría de Movilidad y hacer clic en el botón de ‘Registro de vehículos exceptuados para tres o más personas, eléctricos e híbridos’.

El segundo paso es diligenciar el formulario que aparece en la página y, al finalizar, seleccionar el botón que indica ‘Registra información’. Para verificar que los datos hayan ingresado al sistema, el usuario debe ir a la página del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional (Simur) y consultar el permiso.

Con la placa del vehículo, puede revisar que el proceso se haya realizado sin inconvenientes. Para realizar la solicitud, el carro debe estar inscrito en el Runt, contar con el Soat y la revisión técnico-mecánica.

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“Los vehículos híbridos, cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen alternada o simultáneamente con motor eléctrico, deberán preinscribir el vehículo en el registro de vehículos exceptuados en la plataforma. La Secretaría Distrital de Movilidad contará con un término de veinte (20) días hábiles para resolver el trámite de inscripción”, explica la Alcaldía de Bogotá.

La Secretaría de Movilidad indica que más de 180.000 vehículos se encuentran registrados en las 19 diferentes excepciones del pico y placa. De ese número, 2.912 corresponden a carros híbridos y eléctricos.