El truco de la pinza de madera en el carro: ¿por qué todos la están poniendo en el aire acondicionado?

Un nuevo truco se ha popularizado entre los usuarios de TikTok que buscan recomendaciones para sus vehículos. Se trata de una estrategia para mejorar el olor y la circulación del aire al interior de los carros.

El consejo fue publicado por la cuenta PetroPrix, que se dedica a dar sugerencias a los propietarios de automotores sobre decoraciones y objetos funcionales.

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El perfil difundió un video en el que utiliza un accesorio de uso común para mejorar la calidad de viaje de los conductores. Según los comentarios, los resultados serían notables desde el primer momento.

Incluso, algunos aseguraron que este truco es utilizado por los vendedores de autos usados para asegurar que tengan un olor similar al de los nuevos. Es muy fácil que después de cierto tiempo, los carros tengan malos olores al interior, sobre todo si no se mantienen las condiciones esperadas de higiene.

La falta de ventilación, las basuras y restos ayudan a que muchos olores queden atrapados. Sin embargo, el consejo del creador de contenido parece solucionar el problema de tantos propietarios.

Los propietarios podrán mejorar la fragancia del interior de sus carros. Foto: Getty Images

¿Cómo funciona?

El truco casero es relativamente fácil de hacer porque solo necesita una pinza de madera, un objeto común en los hogares. Este material sería capaz de absorber olores e incluso podría servir como difusor de aromas.

Primero, se deben poner unas gotas de cualquier producto aromático en la pinza y luego tiene que ser ubicada en una zona estratégica del aire acondicionado. La ventilación se encargará de que se distribuya el olor, especialmente si está encendido.

El bajo costo y la facilidad hacen que sea uno de los trucos más simples para mejorar los olores del carro. Además, al tener un tamaño pequeño no obstruye la visibilidad del conductor ni opaca la decoración.

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Cada propietario puede elegir la fragancia que más le guste para aplicar en la pinza de madera. Cuando el efecto disminuya, puede aplicar nuevamente la fragancia sin necesidad de botar el objeto.

Sin embargo, es importante anotar que este tipo de estrategias no reemplazan la limpieza adecuada del vehículo. La humedad o suciedad pueden causar problemas en el automotor y en los pasajeros, por lo que es necesario realizar limpiezas periódicas y profundas en el carro.