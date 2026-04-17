Uber anuncia que llegará a más de 1.000 municipios en Colombia

La aplicación de transporte Uber anunció en sus redes sociales que ampliará su operación en Colombia. La plataforma llegó al país en octubre de 2013 y, desde entonces, se ha convertido en una de las favoritas de los ciudadanos.

La compañía actualmente funcionaba en 22 ciudades y ahora extenderá su cobertura a 1.100 municipios en los 32 departamentos del país. La gerente general de la empresa para la región Andina, Ángela Mendoza, confirmó la noticia en una rueda de prensa.

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“Pasaremos de ser una app de movilidad urbana a ser una plataforma de movilidad nacional. Llevaremos oportunidades y beneficios a todos los rincones del país. Los colombianos podrán tener acceso a tecnología y soluciones de movilidad”, indicó Mendoza.

La plataforma ya llegó a Santander, Valle del Cauca, Huila y Caldas, pero se espera que en las próximas semanas se sumen más departamentos. La operación en el territorio nacional llegará de manera paulatina, mientras se abre el registro de conductores en todo el país.

“Algunos que me han sorprendido, por ejemplo, es Vaupés, que fue probablemente el primero en registrarse cuando abrimos los registros”, agregó Mendoza al hablar de los nuevos territorios que contarán con el servicio.

Uber tiene más de 100.000 arrendadores en Colombia. Foto: Oficial de Uber

La gerente señaló que en los próximos meses revisarán la retroalimentación de los nuevos usuarios y se adaptarán a las necesidades locales. Por ahora, utilizan un análisis del mercado en cada municipio para realizar la operación y fijar los precios del transporte.

“A medida que vayamos entrando en las ciudades, oyendo la retroalimentación tanto de usuarios como de los arrendadores, vamos haciendo las diferentes modificaciones que sean necesarias para adaptarnos a las realidades locales”, afirmó.

Uber en Colombia

La aplicación llegó por primera vez al país en octubre de 2013 tras su éxito internacional en otros países. La empresa estadounidense opera en 70 territorios a nivel global y cuenta con servicios de entrega de paquetes, alimentos, mensajería y alquiler de bicicletas eléctricas.

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En el país ofrece tres opciones a sus clientes: Uber Economy, Uber Taxi y Uber Moto, que son específicas para las necesidades de la zona. En la actualidad, cuenta con 100.000 arrendadores y conductores de taxis en Colombia.

La plataforma cuenta con sistemas de seguridad como la autenticación, el reconocimiento facial de los conductores, la opción de compartir el viaje y el código de verificación único para iniciar el recorrido.