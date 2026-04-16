Evite multas: La edad mínima para manejar motos eléctricas en Colombia según la ley

Las motos y patinetas eléctricas se han convertido en una alternativa de transporte para aquellos que se encuentran cansados del transporte público. Con estas, pueden hacer una mejor administración del tiempo, que cada vez escasea más en medio de la congestión que presentan ciertos lugares.

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Pese a eso, también es necesario conocer cuáles son las normas contempladas para este tipo de artefactos, pues, si no se cumplen a cabalidad, las personas infractoras pueden ser multadas.

Las restricciones para que menores de edad puedan conducir motos y patinetas eléctricas en Colombia. Foto: Secretaría de Movilidad

Es importante tener en cuenta que la Ley 2486 de 2025 es la encargada de regir la circulación de vehículos eléctricos livianos en el territorio nacional.

¿Qué edad se debe tener para poder conducir motocicletas eléctricas?

En Colombia existen diferentes condiciones, pues para poder conducir legalmente motocicletas o patinetas eléctricas se deben tener cumplidos 16 años de edad. Sin embargo, las personas que tengan entre 12 y 16 años pueden utilizar estos vehículos bajo ciertas normas.

Se puede circular por ciclorrutas habilitadas, pero se hace explícita la prohibición de transitar por vías principales. Además, los menores que conduzcan deben tener en todo momento la supervisión de un adulto responsable.

Si por algún motivo se incumplen las disposiciones contempladas en la ley, las sanciones pueden ser económicas o incluso la inmovilización inmediata de los vehículos por parte de las respectivas autoridades de tránsito.

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En Colombia cada vez crece más el número de personas que optan por hacer uso de transporte sostenible: algunos por temas de conciencia medioambiental y otros porque lo consideran una alternativa que ayuda a la economía.

Además, es importante recordar que los carros, patinetas y motos eléctricas no tienen ningún tipo de restricción de pico y placa, lo que también se ha convertido en un factor muy atractivo para las personas que diariamente tienen que transportarse por el territorio nacional.

Cada vez son más las personas que deciden transportarse en vehículos eléctricos. Foto: Getty Images

Asimismo, existen ciertos beneficios en materia fiscal para los dueños de vehículos eléctricos e híbridos, lo que también se convierte en un factor de suma importancia en la decisión de compra.

Entendiendo esta creciente demanda del mercado, las marcas también se han empeñado en ampliar la oferta de este tipo de vehículos en Colombia. Además, es cada vez más común ver cómo se instalan nuevos puntos de recarga, lo que evidencia la expansión que estas nuevas tecnologías están teniendo en el territorio nacional.