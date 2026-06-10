Colombia acelera hacia la movilidad sostenible: vehículos eléctricos e híbridos ya suman 43,3% del mercado durante el 2026

Durante el miércoles 10 de junio de 2026, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) compartieron su más reciente boletín sobre los registros de vehículos eléctricos e híbridos durante el mes de mayo.

¿Cuál fue el carro más vendido en Colombia durante mayo de 2026 que duplicó a Duster y CX-30?

Según la información de ambas entidades, las cifras demuestran un gran avance hacia la movilidad eléctrica que aumenta en el mercado automotor del país, donde, en conjunto, los dos tipos de vehículos han registrado un número de 55.706 unidades matriculadas entre el mes de enero y mayo, equivalentes al 43,3% de la industria automovilista en el 2026.

Esto significa que más de 4 de cada 10 vehículos que han sido registrados forman parte de las unidades eléctricas e híbridas.

Los datos van en coyuntura con los nuevos panoramas que se ven en el sector, donde varios ciudadanos del país comienzan a buscar modelos que van acordes a las nuevas tecnologías de movilidad.

BYD vehículos eléctricos Foto: BYD

Registros de los vehículos eléctricos durante el mes de mayo de 2026

De acuerdo con el boletín de Fenalco y la ANDI, el registro de vehículos eléctricos en Colombia aumentó en un 252%, alcanzando 5.001 unidades en comparación con el mismo mes del 2025.

Esta cifra equivale al 17,8% del total de vehículos nuevos que fueron registrados durante el mes.

A la fecha, un total de 19.542 unidades se han matriculado durante el transcurso del 2026. Solamente están a 182 unidades más para superar las cifras registradas durante el 2025.

Los tipos de vehículos preferidos por los conductores siguen siendo las SUV, en donde 4.006 unidades estuvieron matriculadas. En el acumulado del año, esta cifra sube a 14.810 vehículos registrados.

Las top 10 marcas que más vendieron en Colombia durante el mes de mayo fueron:

Pos. Marca Unidades matriculadas 1 Tesla 2.329 2 BYD 1.100 3 Chery 236 4 Chevrolet 222 5 MG 172 6 Geely 158 7 GAC 145 8 Kia 71 9 Toyota 59 10 Dongfeng 56

Registros de los vehículos híbridos durante el mes de mayo de 2026

Los vehículos híbridos tuvieron su mejor mes histórico en Colombia, alcanzando 8.926 unidades matriculadas en mayo. Esto genera un aumento del 69% en comparación con lo visto en las mismas fechas del 2025.

Esta cifra también fue el equivalente al 28% del total de vehículos nuevos que estuvieron registrados durante el mes de mayo.

Teniendo en cuenta los meses de enero y mayo de 2026, 36.164 unidades híbridas han sido matriculadas.

Los tipos de vehículos que encabezan la lista son las SUV, en donde en este periodo 30.401 coches fueron registrados por Fenalco y ANDI. Refiriéndose solamente al mes de mayo, los datos muestran 7.420 unidades.

Las marcas que encabezaron el top 10 de vehículos híbridos en mayo son las siguientes: