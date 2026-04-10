Estos son las 20 carros más vendidos en Colombia en lo corrido de 2026

En marzo de 2026, el sector automotor en Colombia alcanzó 28.142 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 53,4% frente al mismo mes de 2025.

Por su parte, en el acumulado entre enero y marzo, se matricularon 73.659 vehículos nuevos, presentando otro incremento del 47,8% respecto al mismo a los primeros tres meses del año pasado.

“Con este resultado, el primer trimestre del año cierra con 73.659 vehículos nuevos registrados, convirtiéndose en el mejor inicio de año para el sector desde 2012″, señalaron Fenalco y Andi en su reporte mensual de vehículos matriculados en el país.

En relación con los vehículos eléctricos, el número de matrículas creció 267% frente a marzo del 2025, alcanzando las 5.083 unidades. Entretanto, en materia de vehículos híbridos, hubo un aumento del72,3% frente a marzo del 2025, alcanzando las 7.631 unidades.

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Las 20 carros más vendidos en lo corrido del año

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y marzo fueron: Kia, Renault, Mazda, Chevrolet y Toyota con participaciones de mercado en el orden de 14,6%, 10,7%, 7,7%, 7,6% y 7,5% representando el 48,1% del total matriculado en lo que va corrido del año 2026.

A continuación, los vehículos más vendidos

Kia Picanto – 2.990 unidades Renault Duster – 2.509 Kia K3 – 2.499 Foton BJ – 2.400 Mazda CX-30 – 2.057 Toyota Corolla Cross – 1.794 Tesla Model Y – 1.791 BYD Yuan Up – 1.619 Mazda 2 – 1.457 Hyundai Kona – 1.430 Suzuki Swift – 1.353 Kia Sportage – 1.334 Toyota Land Cruiser – 1.306 Chevrolet Onix – 1.264 Renault Logan – 1.125 Mazda CX-5 – 1.111 Kia Stonic – 1.107 Nissan Kicks – 1.091 JAC HFC – 1.036 Tesla Model 3 – 974

Los 20 carros más vendidas en marzo 2026

Por su parte, las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de marzo fueron: Kia, Renault, Tesla, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 14,3%, 9,9%, 8,7%, 7,6% y 6,7% representando el 47,3% del total de vehículos matriculados en el tercer mes del año 2026.

A continuación, los vehículos más vendidos:

Tesla Modelo Y – 1.791 Renault Duster – 1.007 Kia K3 – 976 Foton Bj – 918 Kia Picanto – 887 Mazda Cx-30 – 871 Tesla Model 3 – 665 Byd Yuan Up – 616 Mazda 2 – 576 Toyota Land Cruiser – 542 Kia Stonic – 524 Kia Sportage – 514 Hyundai Kona – 502 Suzuki Swift – 472 Chevrolet Onix – 418 Nissan Kicks – 397 Toyota Corolla Cross – 380 Suzuki Dzire – 352 Jac Hfc – 352 Renault Logan – 351

Entre enero y marzo, se matricularon 73.659 vehículos nuevos, presentando otro incremento del 47,8%. Foto: 123RF

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Más datos

En marzo, los segmentos con mayor crecimiento fueron las camionetas, con un incremento del 248,5%, seguidos por los comerciales de pasajeros y los comerciales de carga, que registraron aumentos del 107,6% y 105%, respectivamente, frente a marzo del año anterior.

Durante el mes, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Bogotá D.C, con un aumento del 121%, seguida por Medellín (Valle de Aburrá) y Cartagena de Indias. con crecimientos del 70,6% y 67,6%. También se destacaron Tunja y La Paz (Cesar) ambos con variaciones del 66%.