Estos son las 20 carros más vendidos en Colombia en lo corrido de 2026

En marzo de 2026, el sector automotor en Colombia alcanzó 28.142 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 53,4% frente al mismo mes de 2025.
Por su parte, en el acumulado entre enero y marzo, se matricularon 73.659 vehículos nuevos, presentando otro incremento del 47,8% respecto al mismo a los primeros tres meses del año pasado.
“Con este resultado, el primer trimestre del año cierra con 73.659 vehículos nuevos registrados, convirtiéndose en el mejor inicio de año para el sector desde 2012″, señalaron Fenalco y Andi en su reporte mensual de vehículos matriculados en el país.
En relación con los vehículos eléctricos, el número de matrículas creció 267% frente a marzo del 2025, alcanzando las 5.083 unidades. Entretanto, en materia de vehículos híbridos, hubo un aumento del72,3% frente a marzo del 2025, alcanzando las 7.631 unidades.
Las 20 carros más vendidos en lo corrido del año
Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y marzo fueron: Kia, Renault, Mazda, Chevrolet y Toyota con participaciones de mercado en el orden de 14,6%, 10,7%, 7,7%, 7,6% y 7,5% representando el 48,1% del total matriculado en lo que va corrido del año 2026.
A continuación, los vehículos más vendidos
- Kia Picanto – 2.990 unidades
- Renault Duster – 2.509
- Kia K3 – 2.499
- Foton BJ – 2.400
- Mazda CX-30 – 2.057
- Toyota Corolla Cross – 1.794
- Tesla Model Y – 1.791
- BYD Yuan Up – 1.619
- Mazda 2 – 1.457
- Hyundai Kona – 1.430
- Suzuki Swift – 1.353
- Kia Sportage – 1.334
- Toyota Land Cruiser – 1.306
- Chevrolet Onix – 1.264
- Renault Logan – 1.125
- Mazda CX-5 – 1.111
- Kia Stonic – 1.107
- Nissan Kicks – 1.091
- JAC HFC – 1.036
- Tesla Model 3 – 974
Los 20 carros más vendidas en marzo 2026
Por su parte, las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de marzo fueron: Kia, Renault, Tesla, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 14,3%, 9,9%, 8,7%, 7,6% y 6,7% representando el 47,3% del total de vehículos matriculados en el tercer mes del año 2026.
A continuación, los vehículos más vendidos:
- Tesla Modelo Y – 1.791
- Renault Duster – 1.007
- Kia K3 – 976
- Foton Bj – 918
- Kia Picanto – 887
- Mazda Cx-30 – 871
- Tesla Model 3 – 665
- Byd Yuan Up – 616
- Mazda 2 – 576
- Toyota Land Cruiser – 542
- Kia Stonic – 524
- Kia Sportage – 514
- Hyundai Kona – 502
- Suzuki Swift – 472
- Chevrolet Onix – 418
- Nissan Kicks – 397
- Toyota Corolla Cross – 380
- Suzuki Dzire – 352
- Jac Hfc – 352
- Renault Logan – 351
Más datos
En marzo, los segmentos con mayor crecimiento fueron las camionetas, con un incremento del 248,5%, seguidos por los comerciales de pasajeros y los comerciales de carga, que registraron aumentos del 107,6% y 105%, respectivamente, frente a marzo del año anterior.
Durante el mes, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Bogotá D.C, con un aumento del 121%, seguida por Medellín (Valle de Aburrá) y Cartagena de Indias. con crecimientos del 70,6% y 67,6%. También se destacaron Tunja y La Paz (Cesar) ambos con variaciones del 66%.