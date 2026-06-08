Envían a la cárcel a red que secuestraba y robaba a conductores de plataformas en Bogotá: así operaban

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá informó este lunes, 8 de junio, que fueron imputados tres hombres por el secuestro, hurto y uso de perfiles falsos en contra de conductores de plataforma.

La Fiscalía presentó a los capturados ante un juez de control de garantías y los señaló de pertenecer a un grupo delincuencial dedicado al robo de pertenencias y vehículos en Bogotá.

Las evidencias de la investigación y las pruebas recogidas por las autoridades muestran que los hombres eran parte de una organización que secuestraba a conductores.

Los criminales creaban perfiles falsos y los utilizaban para solicitar servicios de transporte a determinados lugares de la ciudad. Al subir al vehículo, amenazaban a la víctima con armas de fuego y objetos cortopunzantes.

Luego, obligaban al conductor a desplazarse a la parte trasera del carro, donde lo inmovilizaban. Durante el trayecto, lo intimidaban para que entregara las claves de sus aplicaciones bancarias.

Además, robaban las pertenencias de la víctima y realizaban transacciones, compras y transferencias de dinero con sus credenciales. En algunos casos, también robaban los vehículos.

La investigación encontró que el grupo delincuencial tenía roles definidos. El cabecilla, por ejemplo, se encargaba de conducir el carro y de encontrar nuevos miembros de la organización.

Los otros dos se dedicaban a intimidar a las víctimas y robar los objetos de valor que encontraran en el vehículo.

La modalidad de robo de vehículos más común en Bogotá es el halado. Foto: Policía Nacional / API

“Una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron los cargos”, indicó la Secretaría de Seguridad.

El cabecilla del grupo y uno de los individuos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Otro de ellos estará privado de la libertad en su residencia.

Persecución por el robo de camioneta en el norte de Bogotá terminó en aparatosa estrellada

Del 1 de enero al 20 de abril, la Policía Metropolitana de Bogotá registró 693 robos de vehículos, un 25 % menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 927.

Las localidades con la mayor incidencia del delito son Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba y Fontibón. La modalidad de hurto más común es el ‘halado’, una técnica que consiste en robar un carro, moto o bicicleta de la vía pública o de un parqueadero mientras están estacionados y sin pasajeros.

Las autoridades creen que la mayoría de los robos tienen la finalidad de vender las piezas del vehículo en el mercado ilegal de autopartes. El concejal Marco Acosta indicó que este sector clandestino mueve alrededor de 4.500 millones de pesos al año.