Video revela el violento robo de un carro a dos mujeres en Usaquén, en Bogotá

Las autoridades de la ciudad de Bogotá no tienen tregua a causa de la inseguridad que se vive en la capital, donde en los últimos días se han registrado al menos dos casos de robo de carros.

Detalle clave de lo que hay detrás del carro rojo en el que se movilizaban delincuentes que robaron un vehículo en el norte de Bogotá

El primero de estos hechos ocurrió en la madrugada del viernes 27 de marzo en inmediaciones de la calle 127 con Autopista Norte y el segundo hurto se registró en horas de la noche en la localidad de Usaquén.

Sobre las 8:18 de la noche, hombres armados que se movilizaban en una camioneta Renault Captiva gris abordaron a dos mujeres en el barrio La Calleja.

Tres sujetos descendieron del vehículo y acorralaron a las víctimas; una de ellas era la conductora y la otra estaba afuera del carro sacando algunas cosas de la parte trasera.

#BOGOTÁ. No paran los robos de vehículos en la ciudad, la noche de ayer 27MAR, en el b/La Calleja, loc/Usaquén. Individuos que se movilizaban en camioneta, abordan e intimidan con armas de fuego a dos mujeres y le roban su automóvil. Así quedó registrado en video de seguridad. pic.twitter.com/gbT7buUaj1 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 28, 2026

Las mujeres, sin entender lo que pasaba, salieron inmediatamente del automóvil atemorizadas, mientras que uno de los delincuentes se subió rápidamente a la parte del conductor y huyó con el carro.

Esta acción violenta quedó grabada en una cámara de seguridad del lugar, por lo que será de gran ayuda para las autoridades para identificar a los responsables y capturarlos en el menor tiempo posible.

“Es frustrante que los criminales estén cagados de la risa mientras Bogotá vive con miedo. Es una situación muy delicada. Al Distrito se le ha dicho de todas las formas posibles, pero su disposición a escuchar es lamentable. Dejar ‘enfriar’ el tema no puede ser la solución”, detalló Andrés Ardila Vega, edil de la localidad de Usaquén.

El funcionario dio su punto de vista sobre los recientes casos de inseguridad que se viven diariamente en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá y a cualquier hora.

“Hoy fue un día largo para Bogotá. En discernimiento profundo sobre la situación. Reflexión de cómo proceder para contribuir a la seguridad. Pero acá deben ser las cabezas las que reflexionen también. Bogotá avanza en obras, pero retrocede en hechos de inseguridad. #SOS”, puntualizó Ardila Vega en su cuenta personal de la red social de X.