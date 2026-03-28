Detalle clave de lo que hay detrás del carro rojo en el que se movilizaban delincuentes que robaron un vehículo en el norte de Bogotá

Un hecho violento de inseguridad ocurrió en la madrugada del viernes 27 de marzo en el norte de Bogotá, el cual es objeto de investigación por parte de las autoridades, que analizan la posible participación de una estructura delictiva organizada.

En video | Así le robaron el carro a una familia bogotana en la calle 127 con autopista; ocurrió en la madrugada

El hecho se registró en inmediaciones de la calle 127 con autopista Norte, frente a un reconocido restaurante de cadena de hamburguesas que opera las 24 horas.

Según la información conocida, una familia conformada por dos hombres y dos mujeres fue interceptada por varios delincuentes que se movilizaban en un carro de color rojo.

De acuerdo con los testigos, los sujetos habrían utilizado armas de fuego para intimidar a las víctimas y obligarlas a descender de una camioneta blanca de marca Toyota.

Pilas , nuevamente en Bogotá, esto ocurrió en la madrugada de hoy viernes en el Mc Donald's de la 127 , a mano armada despojaron de su vehículo a una familia, Bogotá Camina Segura? pic.twitter.com/AEY4vJa3TF — Michael González CD (@MichaelSegCD) March 27, 2026

Tras la intimidación, los delincuentes huyeron del lugar en ambos vehículos, dejando a la familia en el sitio sin lesiones. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, que iniciaron labores de verificación y recolección de pruebas.

De acuerdo con la verificación en el RUNT, el vehículo rojo utilizado en el hecho portaba placas falsas, por lo que este dato es clave dentro de la investigación, ya que podría indicar la existencia de una organización dedicada a este tipo de delitos en la ciudad.

“La Policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad de Bogotá están al frente de este caso. Ya se determinó que las placas del carro rojo, usado para el robo, son falsas, y se está trabajando en la identificación de los delincuentes”, detalló el alcalde Carlos Fernando Galán.

Las autoridades también analizan si los mismos responsables estarían vinculados con otros hurtos ocurridos durante los días anteriores en diferentes puntos de la ciudad.

“Se ha hecho un trabajo de campo con el fin de identificar a (…) la totalidad de los ocupantes del vehículo Mazda rojo (…) con el fin de dejarlos en manos de la autoridad competente”, declaró el coronel de la Policía Jhon Zambrano.

“De ser así, anexaremos todo este acervo probatorio”, señaló Zambrano, quien agregó que el objetivo es avanzar en el proceso judicial y “se le pueda dar tranquilidad a la ciudadanía en este sector”.