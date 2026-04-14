Inundaciones en la Autopista Norte de Bogotá detienen la movilidad este martes 14 de abril

Por la fuerte tormenta que ocurrió la tarde de este martes 14 de abril, dos puntos claves de la Autopista Norte de Bogotá presentan novedades: la primera es a la altura de la calle 127, en sentido sur-norte, y la segunda en la calle 209, sentido norte-sur.

¿Cuáles son las vías en Bogotá que más se inundan cuando llueve?

Esto ha generado inconvenientes en la movilidad y en las operaciones del sistema de TransMilenio.

Lluvias intensas marcarán el clima en Colombia hoy: varias regiones en alerta por precipitaciones

#GestiónDelTráfico



[04:12 p.m.] #AEstaHora |⛈️Debido a las fuertes lluvias se presentan encharcamientos en:



💦Autopista Norte con calle 127, Sur - Norte

💦Autopista Norte con calle 209, Norte - Sur



¡Se recomienda transitar con precaución sobre estas zonas! pic.twitter.com/ZfMx7KFSlg — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 14, 2026

Según reportó la Secretaría de Movilidad de Bogotá, las inundaciones se debieron al desbordamiento del canal de agua, lo que generó el colapso de la autopista en una de las partes más alejadas de la ciudad.

“Para los vehículos que ingresan a la ciudad por el corredor de la Autopista Norte, se sugiere tomar la carrera 7, debido al desbordamiento del canal de agua en la calle 209”, aclaró Movilidad Bogotá.

A la par, se reportan inconvenientes en los servicios alimentadores del Portal Norte del sistema de transporte masivo TransMilenio, sobre todo los que utilizan la autopista para dirigirse hacia el norte de la capital.

#GestiónDelTráfico



[04:18 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta congestión vehicular en la Autopista Norte con calle 209, en sentido Norte - Sur, debido al desbordamiento del canal de agua. Se registra tránsito lento.



🔵Ruta alterna: Carrera 7.



👮Agentes Civiles en el punto. pic.twitter.com/sdJXdhBWvI — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 14, 2026

Agentes de tránsito hacen presencia en diferentes puntos clave de la Autopista Norte para gestionar los vehículos que se han represado ante el desbordamiento de un canal de agua al norte de la ciudad.

En este momento, los agentes civiles “priorizan la salida de las rutas escolares en la Autopista Norte con calle 215”, puesto que algunos estudiantes menores de edad pertenecen a instituciones de educación básica y quedaron atrapados por las inundaciones generadas por las fuertes lluvias.

La presencia del agua en algunas calles y avenidas de Bogotá también ha generado afectaciones en los servicios zonales del SITP, por lo que hay usuarios del servicio que han reportado demoras en las rutas.