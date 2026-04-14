El más reciente reporte del Ideam advierte un panorama climático marcado por lluvias de moderadas a fuertes en buena parte del territorio nacional.

Estas serán las regiones con lluvias más intensas en Colombia durante la semana del 13 al 17 de abril, según el Ideam

Estas condiciones se presentarán especialmente en regiones como el Pacífico, la Andina, la Orinoquía y algunos sectores del Caribe.

Las condiciones atmosféricas actuales favorecen la formación de precipitaciones intensas que podrían extenderse durante las próximas 24 horas.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias tendrán mayor incidencia en el sur y centro de la región Caribe, amplias zonas del Pacífico colombiano, así como en el norte y centro de la región Andina y la Orinoquía. Este comportamiento está asociado a varios factores meteorológicos que están interactuando simultáneamente sobre el territorio nacional.

En la región Pacífica, particularmente en departamentos como Chocó y Valle del Cauca, se prevén lluvias de moderadas a fuertes, con mayor intensidad en zonas del occidente y centro. En Cauca y Nariño, aunque las precipitaciones serán en su mayoría moderadas, no se descartan núcleos de lluvia más intensos durante la tarde y la noche, lo que podría generar afectaciones locales.

Por su parte, la región Andina registrará lluvias entre ligeras y moderadas, con episodios más fuertes en sectores de Antioquia, el oriente de Caldas, Risaralda, Quindío y algunas zonas de Santander, Tolima y Boyacá. Estas condiciones también se extenderían hacia áreas del Huila, manteniendo la probabilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día.

En la región Caribe, el comportamiento será variable: mientras ciudades como Barranquilla y Cartagena mantendrán condiciones mayormente secas, con cielos parcialmente nublados, en departamentos como Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y Magdalena se esperan lluvias moderadas a fuertes, especialmente durante la tarde y la noche. Incluso, el sur de Bolívar podría experimentar eventos de mayor intensidad durante la madrugada.

En contraste, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentará condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

La Orinoquía y la Amazonía tampoco escapan al panorama lluvioso. En departamentos como Meta, Casanare, Vichada, Caquetá, Putumayo y Guaviare se prevén precipitaciones moderadas a fuertes, principalmente en horas de la tarde y la noche, lo que incrementa el riesgo de crecientes súbitas en ríos y quebradas.

Se prevé lluvias en el Amazonas y en el Orinoco Foto: Sygma via Getty Images

Pronóstico del clima en las principales ciudades colombianas

En las principales capitales del país, el comportamiento del clima será mixto.

Cali tendrá lluvias intermitentes durante toda la jornada, mientras que Medellín y Bucaramanga podrían registrar precipitaciones en horas de la tarde y la noche.

En Tunja y Popayán se esperan lluvias ligeras, mientras que Barranquilla y Cartagena mantendrán condiciones mayormente secas, con temperaturas máximas que podrían superar los 33 °C.

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El llamado de las autoridades es a mantener la precaución ante posibles afectaciones por lluvias, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.

Estén atentos a los reportes oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.