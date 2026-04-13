Estas serán las regiones con lluvias más intensas en Colombia durante la semana del 13 al 17 de abril, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, entregó el pronóstico del tiempo para la semana del 13 al 17 de abril en Colombia, en el que advirtió en qué regiones habrá lluvias más intensas durante ese periodo.

De acuerdo con esa entidad, del 13 al 17 de abril se pronostican lluvias persistentes en amplias zonas de las regiones Andina, Pacífica, sur del Caribe, así como en sectores de la Orinoquía y Amazonía.

No obstante, los días de mayores acumulados de lluvias en Colombia se esperan el miércoles 15 de abril, según el Ideam.

Entretanto, en su informe, el Ideam prevé que las temperaturas máximas más altas se concentren en zonas puntuales del país.

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“En la región Caribe persistirán valores elevados, con ligera variación diaria y posible intensificación del calor en Valledupar. En la región Andina, los mayores registros se ubicarán en el centro y norte, especialmente en el valle del río Magdalena”, agregó.

Respecto a Bogotá, esa entidad informó que las lluvias se concentrarán en el oriente y nororiente en horas de la tarde durante ese periodo y que los días más lluviosos se prevé que serán el lunes 13 y el miércoles 15 de abril.

Por día, este es el pronóstico del tiempo entregado por el Ideam:

Lunes 13 de abril

El Ideam informó que para este lunes, 13 de abril, se mantendrá un patrón lluvioso generalizado, con mayores acumulados en las regiones Pacífica y Andina occidental, así como en el centro-sur del país. En la Pacífica, especialmente en Chocó, se prevén lluvias fuertes; en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, precipitaciones moderadas a fuertes.

“En la región Andina se esperan lluvias moderadas a fuertes en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila y occidente de Cundinamarca, mientras que en Boyacá y el oriente de Cundinamarca serán más dispersas. La Orinoquía presentará lluvias moderadas, principalmente en Meta y Casanare, y la Amazonía continuará con precipitaciones moderadas a fuertes. En el Caribe predominarán condiciones secas al norte y lluvias ligeras a moderadas al sur; en San Andrés y Providencia se esperan lluvias aisladas”, se agregó.

Martes 14 de abril

En cuanto al martes, el Ideam pronosticó un aumento de las lluvias en gran parte del país, con mayores acumulados en las regiones Pacífica, Andina y suroriente.

Respecto a la región Pacífica, especialmente en Chocó, se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes, mientras que en Valle del Cauca, Cauca y Nariño aumentará su cobertura. En la región Andina se registrarán lluvias generalizadas, moderadas a fuertes, especialmente en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila y Cundinamarca; en Boyacá serán más dispersas.

“La Orinoquía presentará lluvias moderadas a fuertes con incremento respecto al día anterior, y la Amazonía continuará con precipitaciones intensas y tormentas eléctricas. En el Caribe aumentarán ligeramente las lluvias en sectores del sur, mientras el norte mantendrá intervalos secos; en San Andrés y Providencia se esperan lluvias aisladas”, informó.

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Miércoles 15 de abril

El Ideam prevé para el miércoles lluvias en amplias zonas del país, con los mayores acumulados especialmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazonía.

Entretanto, en la región Pacífica, el Ideam advirtió que continuarán las precipitaciones moderadas a fuertes, destacándose Chocó; en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde serán persistentes.

“En la región Andina habrá lluvias generalizadas de moderada a fuerte intensidad en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca y occidente de Boyacá, principalmente en la tarde y noche. La Orinoquía presentará lluvias moderadas a fuertes, especialmente en el piedemonte llanero, y la Amazonía registrará precipitaciones abundantes con tormentas eléctricas. En la región Caribe se evidenciará un repunte de las lluvias en sectores del sur, mientras el norte mantendrá condiciones más estables; para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén lluvias ocasionales”, aseveró el Ideam en su informe.

Jueves 16 de abril

Para el caso del jueves, esa entidad pronosticó un nuevo aumento significativo de las lluvias en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, Amazonía y sectores de la Orinoquía.

En la Pacífica, particularmente en Chocó, se esperan lluvias moderadas a fuertes; en Valle del Cauca, Cauca y Nariño serán moderadas con algunos focos intensos. En la región Andina se prevén precipitaciones generalizadas, moderadas a fuertes, con posibles tormentas en horas de la tarde y noche.

Por su parte, en la Orinoquía, el Ideam prevé lluvias moderadas, principalmente en el piedemonte, y la Amazonía continuará con precipitaciones abundantes, mientras que en el Caribe pronosticó para el jueves lluvias aisladas a moderadas en sectores del sur, mientras el norte mantendrá intervalos secos; en San Andrés y Providencia se esperan lluvias ocasionales.

Viernes 17 de abril

Por último, sobre el viernes 17 de abril, el Ideam informó que persistirán las lluvias en varias regiones del país, aunque con menor intensidad y distribución más irregular.

“En la región Pacífica se prevén lluvias ligeras a moderadas, principalmente en Chocó; en la Andina, precipitaciones intermitentes en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá. La Orinoquía presentará lluvias aisladas a moderadas, y la Amazonía continuará con precipitaciones frecuentes, en su mayoría ligeras a moderadas. En el Caribe predominarán condiciones más estables, con lluvias aisladas en sectores del sur y tiempo seco en el norte; en San Andrés y Providencia se esperan lluvias ocasionales de corta duración”, concluyó el Ideam.