Así estará el clima en Cali este lunes, 13 de abril, según el Ideam

El último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer este lunes 13 de abril cómo estará el clima para la ciudad de Cali, en Valle del Cauca. La entidad señaló que esta zona del país tendrá una jornada de nubosidad variable y lluvias dispersas a lo largo del día.

“Cielo entre ligero a parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones intermitentes durante toda la jornada”, precisó el reporte oficial del Ideam. Asimismo, señalaron que la temperatura máxima será de hasta 32 grados centígrados.

“Se han registrado lluvias entre moderadas y fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, en Valle del Cauca”, indicó el Ideam.

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De igual manera, dieron a conocer que con estas lluvias también hay afectaciones climáticas, especialmente a las regiones Pacífica y Andina, donde se han registrado lluvias entre moderadas y fuertes.

Cali, Valle del Cauca. Foto: DANIEL JARAMILLO

“Se pronostican lluvias entre ligeras a moderadas, principalmente en Valle del Cauca (norte y sur)”, añadió la entidad.

En Cali, las autoridades precisaron que se pueden registrar cambios bruscos en el clima y así pueden evitar afectaciones en la salud.