El pronóstico anticipa precipitaciones en buena parte del territorio, mientras algunas ciudades mantendrán tiempo seco y altas temperaturas.

Ideam se prepara para temporada de ciclones tropicales 2026 en la región Caribe

Pronóstico del clima en Colombia hoy: lluvias, temperaturas y condiciones por regiones y ciudades

Las condiciones meteorológicas en Colombia estarán marcadas por un aumento significativo de las lluvias en varias regiones durante las próximas 24 horas.

Se presentarán acumulados entre moderados y fuertes que se concentrarán principalmente en zonas del Caribe, el Pacífico, la región Andina y la Orinoquía, según el más reciente pronóstico nacional.

El informe advierte que los mayores volúmenes de precipitación se registrarán hacia el sur y suroccidente del Caribe, así como en el norte y eje central del Pacífico.

En la región Andina, las lluvias se concentrarán en sectores del norte y zonas centrales, mientras que en la Orinoquía los eventos más relevantes se ubicarán en el piedemonte occidental, donde se esperan acumulados importantes.

En detalle, el Pacífico mantendrá lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en departamentos como Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, con mayor incidencia en zonas específicas del norte, sur y centro.

Por su parte, la región Andina registrará precipitaciones intermitentes en amplios sectores, incluyendo Antioquia, Santander, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca y el Eje Cafetero, así como en Tolima y Huila.

En el Caribe colombiano, aunque algunas ciudades mantendrán condiciones más secas, se prevén lluvias moderadas en áreas del suroccidente de Córdoba, el sur de Bolívar, zonas centrales de Cesar, el sur del Magdalena, así como en sectores del sur de La Guajira y Sucre.

Mientras tanto, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras ocasionales.

En la Orinoquía, las precipitaciones serán variables, con mayor intensidad en el piedemonte llanero, particularmente en zonas de Meta, Casanare y Arauca, mientras que en la Amazonía se esperan lluvias dispersas en departamentos como Amazonas, Vaupés, Guaviare y Caquetá.

En el mar Caribe persiste un fortalecimiento de los vientos alisios, con intensidades que alcanzan niveles cercanos a temporal en sectores del centro-sur y el noroccidente del país, lo que genera oleaje elevado y condiciones marítimas adversas.

A esto se suma la presencia de una vaguada en superficie que favorece lluvias dispersas y tormentas aisladas en el Caribe oriental.

En el Atlántico, un sistema frontal asociado a varios centros de baja presión mantiene la inestabilidad, con vientos fuertes del noreste y oleaje elevado en áreas cercanas al frente.

Cielos parcialmente nublados y altas temperaturas predominarán en el Caribe colombiano, con lluvias moderadas en sectores del sur de la región. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Pronóstico del clima en Colombia: cómo estará el tiempo en las principales ciudades durante las próximas 24 horas

Pronóstico del clima en las principales ciudades de Colombia para las próximas 24 horas

El comportamiento del tiempo en las principales ciudades del país será variado, con una combinación de jornadas secas en la región Caribe y lluvias intermitentes en zonas del interior, especialmente en la región Andina y el suroccidente.

En Barranquilla, se esperan cielos entre ligeros y parcialmente nublados, con predominio de tiempo seco y temperaturas que alcanzarán los 35 °C, manteniendo un ambiente caluroso durante gran parte del día.

Un panorama similar se vivirá en Cartagena, donde también predominarán las condiciones secas bajo cielos parcialmente nublados y una temperatura máxima cercana a los 33 °C.

En contraste, Bucaramanga tendrá una jornada marcada por la nubosidad, con cielo entre parcial y mayormente nublado y lluvias ligeras a moderadas intermitentes a lo largo del día, lo que mantendrá una temperatura máxima alrededor de los 27 °C.

Cali presentará condiciones variables, con cielo entre ligera y parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones intermitentes durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 31 °C.

En Medellín, el cielo estará parcialmente cubierto, con posibilidad de lluvias en el transcurso del día y una temperatura máxima cercana a los 29 °C.

Popayán también registrará alta nubosidad, con probabilidad de lluvias principalmente en horas de la tarde y la noche.

Tunja tendrá cielos parcialmente nublados, predominio de tiempo seco durante el día y posibles lloviznas en la noche, con una temperatura máxima de 19 °C.