Ideam se prepara para temporada de ciclones tropicales 2026 en la región Caribe

Ante la llegada de una nueva temporada de ciclones tropicales que planea impactar en varios puntos de la región Caribe, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la mesa técnica de Alertas por Ciclones Tropicales participaran desde el 8 al 10 de abril en un taller nacional denominado “Preparación ante la temporada de ciclones tropicales 2026: conocimiento y preparación, territorios resilientes”. Las 3 fechas serán realizadas en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.

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El objetivo entre las entidades involucradas es buscar la manera más efectiva y organizada de responder ante esta temporada de ciclones tropicales. Adicionalmente, se buscará fortalecer la coordinación entre otras instituciones de orden nacional, regional y territorial para poder gestionar de manera más concreta estas acciones.

Dentro de las jornadas establecidas, que contendrán talleres enfocados en ejercicios de interpretación de alertas y boletines hidrometeorológicos, mesas sectoriales de trabajo y simulaciones de posibles eventos, el Ideam ofrecerá información científica vital para comprender la temporada de ciclones tropicales del 2026.

Taller de Preparación Ciclones Tropicales en Santa Marta 2026 Foto: Ideam

“El Ideam aporta su conocimiento científico para que los entes territoriales comprendan los comunicados de la temporada de huracanes y así puedan fortalecer sus capacidades ante la atención de emergencias”, menciona Daniela Montaño, Meteoróloga de la entidad.

La agenda durante estas fechas también incluirá la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales, cuyo propósito deriva en difundir posibles lineamientos del plan Nacional de Respuesta, de esta manera promoviendo nuevas estrategias departamentales y municipales durante las gestiones de riesgo ante este fenómeno.

¿Qué son los ciclones tropicales?

Los ciclones tropicales es un sistema meteorológico giratorio el cual es organizado por nubes y tormentas intensas que son formadas sobres aguas cálidas. De acuerdo con la UNGRD, estos pueden llegar a producir vientos y oleaje fuertes además de lluvias intensas. Adicionalmente, pueden llegar a causar otros eventos como inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamientos, etc.

El año pasado, el IDEAM presentó un balance de la temporada de ciclones tropicales, en donde se determinó que, durante las fechas del 23 de junio hasta el 31 de octubre, fueron registradas 13 tormentas con nombre donde 5 de ellas llegaron a la categoría de huracán mientras que 4 fueron huracanes mayores que se encontraban entre las categorías 3 a 5.

El evento más notable durante este periodo de tiempo fue el huracán Melissa, alcanzando la categoría 5 en el centro del mar Caribe, dejando fuertes lluvias y vientos en el norte del mar Caribe colombiano, así como en varios departamentos de la región y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No obstante, ninguno de los ciclones tropicales que fueron registrados impactó de forma directa en el país.