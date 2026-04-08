Lluvias fuertes afectarán gran parte de Colombia este 8 de abril, advierte el IDEAM

El país enfrentará un día con lluvias generalizadas, según el más reciente pronóstico del IDEAM, que advierte sobre precipitaciones entre moderadas y fuertes en amplias zonas del territorio nacional.

Lluvias en Colombia no dan tregua: así estará el clima hoy 7 de abril

Las lluvias estarán especialmente concentradas en regiones del sur, oriente, así como en sectores del occidente y norte del país. De acuerdo con el informe, importantes núcleos de precipitaciones ingresarán desde la Amazonía, lo que podría intensificar las condiciones climáticas en varias regiones.

En la región Pacífica, se prevén lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en horas de la tarde, con mayor incidencia en Chocó y zonas centrales de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En el borde costero, las precipitaciones serían más ligeras.

Se esperan lluvias en distintos puntos del territorio nacional. Foto: Getty Images

En la región Andina, se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores, con eventos más intensos durante la tarde y al inicio de la noche en departamentos como Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y el Eje Cafetero. En el sur del Huila y norte del Tolima se pronostican lluvias de menor intensidad.

Para la región Caribe, el pronóstico indica lluvias de moderadas a fuertes en sectores del sur y centro de Córdoba, sur de Sucre, Bolívar y el sur del Cesar, especialmente en la mañana y la noche. En Magdalena y La Guajira baja las precipitaciones se concentrarían en la tarde y noche.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá condiciones mayormente secas, con cielos entre ligera y parcialmente nublados y posibles lloviznas aisladas en áreas marítimas.

En la Orinoquía, se estiman lluvias moderadas a fuertes durante la tarde y la noche, con mayores acumulados en Meta, Guainía y Vichada. Entre tanto, la región Amazónica presentará lluvias fuertes a lo largo del día, con probabilidad de tormentas eléctricas en varios sectores.

Es necesario hacer uso de la sombrilla el día de hoy. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Pronóstico en principales ciudades

Barranquilla : cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en la mañana y tarde. Temperatura máxima de 34 °C.

: cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en la mañana y tarde. Temperatura máxima de 34 °C. Bucaramanga : lluvias intermitentes entre ligeras y moderadas durante el día. Temperatura máxima de 28 °C.

: lluvias intermitentes entre ligeras y moderadas durante el día. Temperatura máxima de 28 °C. Cali : precipitaciones durante gran parte de la jornada, con mayor intensidad en la tarde. Temperatura máxima de 31 °C.

: precipitaciones durante gran parte de la jornada, con mayor intensidad en la tarde. Temperatura máxima de 31 °C. Cartagena : cielo parcialmente nublado con posibles lloviznas en la tarde. Temperatura máxima de 32 °C.

: cielo parcialmente nublado con posibles lloviznas en la tarde. Temperatura máxima de 32 °C. Medellín : mañana seca y lluvias ligeras en la tarde y noche. Temperatura máxima de 29 °C.

: mañana seca y lluvias ligeras en la tarde y noche. Temperatura máxima de 29 °C. Popayán : lluvias en la tarde y noche. Temperatura máxima de 24 °C.

: lluvias en la tarde y noche. Temperatura máxima de 24 °C. Tunja: condiciones mayormente secas con cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima de 18 °C.

Pronóstico del clima para la semana del 6 al 11 de abril de 2026: aliste el paraguas

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones por lluvias intensas.