El Ideam advierte que las lluvias continuarán e incluso se intensificarán en gran parte de Colombia durante las próximas 24 horas, especialmente en la Amazonía, Orinoquía y la región Andina, donde se esperan precipitaciones entre moderadas y fuertes.

También se prevén condiciones inestables en el noroccidente del país.

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Lluvias más intensas en varias regiones del país

El Ideam advierte que durante las próximas 24 horas persistirá e incluso se intensificará la actividad lluviosa en gran parte del territorio nacional, con acumulados entre moderados y fuertes, especialmente en la Amazonía, la Orinoquía y sectores de la región Andina.

De acuerdo con el reporte, se identifican núcleos de precipitación significativos hacia el noroccidente y oriente del país, lo que podría generar lluvias persistentes y aumento en la nubosidad en amplias zonas.

En la región Pacífica, las lluvias se mantendrán entre moderadas y localmente fuertes, especialmente en el sur y centro del Chocó, así como en áreas de Cauca y Nariño.

En el Valle del Cauca, las precipitaciones serán en general ligeras a moderadas, aunque con incrementos puntuales en zonas de montaña.

En la región Andina se esperan lluvias variables, con episodios más intensos en departamentos como Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila.

Para Cundinamarca y Boyacá se prevén lluvias dispersas, principalmente en la tarde y noche.

En la región Caribe predominará el tiempo seco en el norte y nororiente, aunque se esperan lluvias ligeras a moderadas en zonas del sur de Bolívar, Cesar, Magdalena y Córdoba.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá condiciones mayormente secas, con posibles lluvias aisladas de corta duración en el área marítima.

En la Orinoquía se prevé un aumento importante de las lluvias en departamentos como Meta, Casanare, Arauca y especialmente Vichada, donde podrían registrarse precipitaciones persistentes.

La región Amazónica será una de las más afectadas, con lluvias fuertes en sectores de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Amazonas, Vaupés y Guainía.

Cielo mayormente nublado y lluvias en la tarde y noche marcarán el clima en Bogotá durante la jornada. Foto: Getty Images

Pronóstico para las principales ciudades del país

En las principales capitales del país, el comportamiento del clima será variable:

En Barranquilla se espera cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima cercana a 34 °C.

En Bucaramanga se prevé nubosidad variable con lluvias intermitentes de ligera a moderada intensidad y temperatura máxima de 27 °C.

En Cali el cielo estará parcialmente nublado, con lloviznas en la mañana y lluvias en la tarde y noche, alcanzando los 31 °C.

Cartagena tendrá condiciones mayormente secas con cielo parcial y temperaturas cercanas a 32 °C.

En Medellín se esperan lluvias en la tarde y noche con máxima de 27 °C.

Popayán presentará cielo mayormente nublado con lluvias entre ligeras y moderadas hacia el final del día, con 24 °C.

Finalmente, en Tunja se anticipan cielos nublados y lloviznas aisladas con una temperatura máxima de 18 °C.