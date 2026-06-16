Colombia enfrentará una jornada marcada por contrastes climáticos.

Mientras amplias zonas del país registrarán lluvias moderadas y fuertes, especialmente durante la tarde y la noche, algunas regiones mantendrán condiciones secas y temperaturas por encima de los valores habituales para junio.

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Pronóstico del clima en Colombia para las próximas 24 horas

Las condiciones meteorológicas previstas para las próximas 24 horas muestran un panorama variado en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico oficial, predominarán los cielos entre parcial y mayormente nublados en extensas áreas de las regiones Orinoquía, Amazonía, Pacífica, el centro y occidente de la región Caribe, así como en el norte de la región Andina.

Las mayores precipitaciones se esperan en la región Caribe, el Pacífico colombiano y algunos sectores del norte de la región Andina.

En contraste, varias zonas del sur andino y del extremo norte caribeño mantendrán condiciones predominantemente secas durante buena parte de la jornada.

En la región Caribe se prevé una mañana y parte de la tarde con escasas lluvias y predominio de tiempo seco. Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia la noche y la madrugada, cuando se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica una jornada mayormente estable, con predominio de tiempo seco.

No obstante, no se descartan algunas lluvias aisladas sobre áreas marítimas cercanas.

La región Pacífica volverá a concentrar algunos de los mayores acumulados de lluvia del país.

Se esperan precipitaciones moderadas y fuertes, acompañadas en algunos casos de actividad eléctrica, especialmente en amplios sectores de Chocó, Valle del Cauca y en el occidente de Cauca y Nariño.

Los eventos más significativos podrían registrarse durante la tarde y la noche.

Entretanto, el oriente de Cauca y Nariño tendría una jornada más seca.

En la región Andina, las horas de la mañana estarán caracterizadas por condiciones relativamente estables y cielos parcialmente nublados.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad y se incrementará la probabilidad de lluvias de moderada a fuerte intensidad en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Huila, Caldas, Quindío, Risaralda y el norte de Norte de Santander.

En contraste, sectores de Tolima, parte de Huila y zonas del centro y sur de Norte de Santander mantendrían tiempo seco.

La Orinoquía presentará cielos mayormente nublados y lluvias entre moderadas y localmente fuertes en Meta, Vichada, Arauca y Casanare. Los mayores acumulados se estiman durante la mañana y la tarde.

Por su parte, la Amazonía registrará nubosidad variable y precipitaciones moderadas a localmente fuertes en el oriente de Caquetá y Putumayo, así como en Guaviare, Vaupés, Guainía y Amazonas. Las lluvias más intensas son probables durante la tarde.

Además de las lluvias, el pronóstico advierte sobre temperaturas máximas superiores a los valores normales para junio en varias zonas del país.

Esta condición será más evidente en el norte de La Guajira, el centro y oriente de Tolima, el noroccidente del Huila y sectores de Norte de Santander, Nariño, Cauca y Cundinamarca.

Asimismo, se prevén niveles elevados de sensación térmica en algunos sectores de La Guajira, Tolima y Norte de Santander.

Las lluvias más intensas previstas para las próximas horas se concentrarán en sectores de la región Caribe, el Pacífico y el norte de la región Andina, según el pronóstico del IDEAM. Foto: Getty Images

En las principales ciudades del país también se esperan condiciones variables

Barranquilla tendrá una jornada mayormente seca con una temperatura máxima cercana a los 34,5 grados Celsius.

Cartagena registrará intervalos de lluvia durante el día y alcanzará los 32 grados.

En Bucaramanga predominará el tiempo seco durante la mañana, aunque podrían presentarse lluvias moderadas al final de la tarde o durante las primeras horas de la noche.

Medellín mantendrá condiciones relativamente estables durante gran parte de la jornada, aunque se esperan algunas lluvias ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche.

Cali iniciará el día con tiempo seco, pero posteriormente podrían registrarse lluvias ligeras y moderadas.

En Tunja y Popayán también se prevén lloviznas al finalizar la tarde o durante la noche, pese al predominio de tiempo seco durante buena parte del día.

En Bogotá, durante la mañana se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en gran parte de la capital.

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Sin embargo, no se descartan lloviznas dispersas en localidades del sur y oriente.

Para la tarde, el pronóstico mantiene condiciones mayormente secas, aunque existe probabilidad de lluvias ligeras o lloviznas en sectores de Usme y Ciudad Bolívar.

La temperatura máxima estimada alcanzará los 20 grados Celsius.