Accidentes viales dejan dos fallecidos durante las primeras horas de agosto en Bogotá

La mañana de este sábado estuvo marcada por dos graves siniestros viales con consecuencias fatales en el sur de Bogotá. En hechos ocurridos en las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, dos personas perdieron la vida, según los reportes preliminares de las autoridades de tránsito.

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El primer caso se registró sobre la avenida Autosur con carrera 71, en la localidad de Ciudad Bolívar, en sentido Occidente-Oriente. El incidente obligó al cierre parcial del corredor mientras unidades de la Policía de Tránsito y el grupo de criminalística adelantaban las labores de investigación y recolección de evidencias para establecer las circunstancias del hecho.

[06:07 a.m.] #GestiónDelTráfico |Se confirma siniestro vial con fatalidad en la localidad de Rafael Uribe, entre Volqueta y ciclista en la calle 27 sur con carrera 19.@BomberosBogota y unidad de criminalística en el punto. https://t.co/PpbBBpIrSV pic.twitter.com/tOTBJVBzIn — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 1, 2026

La emergencia generó una fuerte congestión vehicular sobre este importante corredor del sur de la capital. Ante la situación, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar como rutas alternas la avenida Bosa y la avenida Ciudad de Cali, con el fin de reducir los tiempos de desplazamiento y facilitar el trabajo de los organismos de atención.

Horas después, las autoridades confirmaron un segundo siniestro vial con fatalidad en la localidad de Rafael Uribe Uribe. El hecho ocurrió en la calle 27 Sur con carrera 19 y estuvo involucrada una volqueta y un ciclista. Como en el primer caso, las autoridades acordonaron el sector para permitir el trabajo de los investigadores y realizar las diligencias correspondientes.

Aunque hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias en las que ocurrieron ambos hechos, los casos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que buscan establecer las causas de los siniestros y determinar si existieron responsabilidades.

Los hechos se presentaron al sur de la capital. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Las dos emergencias provocaron afectaciones en la movilidad durante buena parte de la mañana, por lo que la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito hicieron un llamado a los conductores para respetar las restricciones temporales, atender las indicaciones de los agentes y conducir con precaución, especialmente en corredores de alto flujo vehicular.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando información y anunciaron que los resultados de las diligencias judiciales permitirán esclarecer las circunstancias de ambos siniestros.

Entretanto, se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el estado de la movilidad y las novedades en estos corredores viales.