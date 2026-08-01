Fiscalía reveló detalles del crimen del conductor de plataforma que pidió que le perdonaran la vida; esto pasará con los capturados

Un juez de control de garantías envió a prisión a Assad Kenay Assad El Hawari Márquez y Snaider José Armas Pérez, señalados por la Fiscalía General de la Nación como los presuntos responsables del asesinato de un conductor de una plataforma digital de transporte, ocurrido el pasado 22 de julio en el barrio El Codito, en el norte de Bogotá.

“Por una moneda”, los detalles del asesinato de un joven a manos de un habitante de calle en Bogotá

Según la investigación, los dos hombres habrían abordado a la víctima mientras prestaba el servicio de transporte y, mediante actos de violencia e intimidación, se apoderaron del vehículo en el que se movilizaba. El caso generó indignación por la forma en que ocurrieron los hechos y por la violencia ejercida contra el conductor.

Dos hombres fueron presentados ante un juez de control de garantías por su presunta responsabilidad en el crimen de un conductor de una plataforma digital de transporte, ocurrido el pasado 22 de julio en el barrio El Codito, en el norte de Bogotá. En medio de un hurto, utilizando… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 31, 2026

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, el conductor les habría suplicado a los presuntos agresores que le permitieran descender del automóvil y se llevaran tanto el vehículo como sus pertenencias sin atentar contra su vida.

Sin embargo, la investigación señala que la víctima fue trasladada a un sector de El Codito, donde habría recibido múltiples impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte cuando se encontraba en estado de indefensión.

Tras cometer el crimen, los presuntos responsables emprendieron la huida en el vehículo hurtado. No obstante, la rápida reacción de la Policía Nacional permitió activar un plan candado en diferentes puntos de la ciudad.

Minutos después, el automóvil fue localizado volcado y, según las autoridades, de este descendieron los dos sospechosos, quienes intentaron escapar, pero fueron capturados en situación de flagrancia.

Durante el procedimiento policial también fue recuperada una de las armas de fuego que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada para cometer el homicidio, elemento que hace parte del material probatorio recolectado por las autoridades.

Hermana de joven asesinado cerca de estación Héroes, en Bogotá, reveló último mensaje que él alcanzó a escribir a sus padres

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a Assad Kenay Assad El Hawari Márquez y Snaider José Armas Pérez los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas con circunstancias de agravación.

La Fiscalía General de la Nación presentó los detalles del crimen. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, al considerar que existían suficientes elementos para inferir su presunta participación en los hechos y con el fin de garantizar el desarrollo del proceso judicial, el juez acogió la solicitud del ente investigador e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Mientras avanza el proceso penal, la Fiscalía continuará con la recolección de pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad de los procesados en el crimen que cobró la vida del conductor de la plataforma digital.