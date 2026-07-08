Encontraron cuerpo con signos de tortura y una mano cercenada: Policía dio detalles

La Policía Nacional del departamento del Atlántico reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano durante las últimas horas del pasado martes 7 de julio.

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La víctima fue identificada como Iván Darío Arteta Jiménez, quien era conocido en el sector bajo el alias de Ivancito. El retiro del cadáver se efectuó en un tramo vial despoblado que conecta el casco urbano del municipio de Juan de Acosta con el corregimiento de San José de Saco, en un sector denominado Trocha Villa Feliz.

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Una vez llegó la denuncia, los cuadrantes de vigilancia asignados a la estación se desplazaron hacia el punto, donde ya se encontraban ciudadanos del sector.

Cuando las autoridades llegaron al sitio de los hechos, los uniformados confirmaron que la persona no presentaba signos vitales y registraba heridas causadas por un elemento cortante, además de indicios de tortura. Las unidades policiales procedieron a restringir el acceso peatonal y vehicular en el perímetro para preservar los elementos materiales probatorios.

El hombre fue torturado. Foto: Getty Images

En los videos suministrados por la Policía, se puede apreciar que a Ivancito le cercenaron una de sus manos y en la otra presentaba una fractura y diferentes cortes. SEMANA se abstiene de compartir los videos e imágenes suministradas ante la alta cantidad de violencia que muestran.

Diligencias de inspección técnica e inicio de las indagaciones

Los funcionarios policiales realizaron el acordonamiento del área y notificaron la situación al cuerpo técnico de la Policía Judicial para coordinar los actos urgentes.

El hombre fue atacado con un arma cortopunzante. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, los investigadores forenses asumieron las labores de recopilación de testimonios, búsqueda de rastros y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Instituto de Medicina Legal. Las primeras hipótesis apuntan a esclarecer los móviles del suceso y establecer la identidad de los autores materiales del hecho.

Según detalló la Policía, tras realizar una revisión de antecedentes en las plataformas correspondientes, se detectó que el ciudadano tenía antecedentes penales vigentes en las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades no dieron información sobre los sospechosos del asesinato de alias Ivancito. Foto: Colprensa

Los registros oficiales de la institución policial señalan que el fallecido acumulaba un total de doce anotaciones judiciales por diferentes conductas delictivas previas. Los expedientes detallan procesos por porte ilegal de armas de fuego, tráfico de sustancias ilícitas y hurto calificado.

Solicitud de colaboración a la población civil

La institución coordinó con la comunidad aledaña al sector una recolección de datos que faciliten el avance de los procesos fiscales.

La Policía Nacional solicitó a la comunidad suministrar datos o reportar movimientos sospechosos observados en la vía pública mediante el uso de la línea de emergencias 123. La entidad garantizó que el manejo de las identidades de las personas cooperantes se mantendrá bajo estrictos protocolos de confidencialidad institucional.