¿Por qué se llenó de humo el Gran Malecón? La razón detrás de la emergencia de este martes

Habitantes de distintos barrios de Barranquilla reportaron durante la noche del martes una inusual capa de humo que redujo la visibilidad y generó inquietud entre quienes se encontraban en diferentes puntos de la ciudad.

A través de redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos en los que se apreciaba una densa bruma sobre varios sectores del área urbana.

Alcalde de Barranquilla y su reacción a los ministros designados por Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia

La situación motivó consultas por parte de la ciudadanía, que buscaba establecer si el fenómeno estaba relacionado con algún incendio de gran magnitud o con un riesgo para la población. Ante la cantidad de reportes, las autoridades entregaron información para explicar el origen del humo y descartar versiones que comenzaron a difundirse durante la noche.

El teniente Edwin Pacheco, del Cuerpo de Bomberos, en diálogo con el medio regional El Heraldo, explicó que la espesa nube de humo fue ocasionada por un incendio de cobertura vegetal registrado en inmediaciones de la Vía al Mar, entre Barranquilla y Puerto Colombia. Los apagafuegos atendieron la emergencia y señalaron que las condiciones meteorológicas, especialmente la dirección de los vientos, facilitaron que el humo se desplazara hacia diferentes sectores de la capital del Atlántico.

Según el reporte, la humareda fue visible en barrios del norte y otras zonas de la ciudad, donde numerosos ciudadanos manifestaron preocupación por la intensidad del fenómeno. Las imágenes compartidas durante la noche mostraban una capa gris que cubría parte del cielo y reducía la visibilidad en algunas vías, aunque las autoridades no informaron sobre evacuaciones ni reportaron personas lesionadas como consecuencia del incendio.

Los organismos de emergencia explicaron que el incendio se presentó en un área con vegetación seca, situación que favoreció la propagación del fuego y la generación de grandes cantidades de humo.

El comandante informó que la emergencia se registra en las inmediaciones de la empresa Liverpool. Aseguró que el incendio ya ha sido controlado entre un 80 % y un 90 %, gracias al trabajo de cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos que atienden la conflagración en la zona.

Las autoridades mantuvieron el monitoreo de la situación mientras avanzaban las labores de control del incendio. Aunque el humo generó preocupación entre la ciudadanía, la información oficial difundida durante la noche se centró en el origen del fenómeno y en las acciones desplegadas por los organismos de socorro para contener la emergencia.

Frente a este tipo de eventos, las autoridades recomiendan atender únicamente la información emitida por los organismos oficiales y evitar difundir versiones no confirmadas sobre el origen de la emergencia. También aconsejan que las personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños limiten la exposición prolongada al humo mientras persistan estas condiciones.