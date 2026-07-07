La expectativa por una nueva presentación de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 también ha llevado a que varias administraciones locales adopten medidas para facilitar que los ciudadanos puedan seguir el compromiso.

Por esta razón, Dumek Turbay y Alejandro Char decretaron tarde cívica para este lunes con motivo del partido entre Colombia y Suiza, correspondiente al Mundial de 2026. La medida comenzará a partir de las 2:00 de la tarde y aplicará para los funcionarios de la administración distrital, quienes podrán retirarse de sus actividades para seguir el encuentro de la Tricolor.

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El decreto fue anunciado por las alcaldías de Cartagena y Barranquilla, quienes explicaron que la decisión busca que los trabajadores de los Distritos de la Costa Caribe puedan vivir el compromiso deportivo. Sin embargo, la administración precisó que la jornada cívica no cobija a todos los servicios públicos, pues las dependencias que prestan atención esencial continuarán operando con normalidad para garantizar la atención a la ciudadanía.

Entre las entidades que seguirán funcionando normalmente se encuentran la Red Distrital de Salud, los organismos de seguridad, emergencias, movilidad, Gestión del Riesgo, Cuerpo de Bomberos, así como los demás servicios indispensables para la operación de la ciudad. De esta manera, se enfatizó en que la medida no afectará la prestación de estos servicios durante la tarde del martes.

Hinchas de la Selección Colombia se reunirán para el partido de octavos de final frente a Suiza - imagen de referencia. Foto: El País

La administración distrital también señaló que la disposición aplica exclusivamente para las dependencias del Distrito y no constituye una obligación para el sector privado. Por esa razón, corresponderá a cada empresa definir si modifica o no sus horarios de trabajo durante la jornada del partido.

La declaratoria de tarde cívica se suma a otras iniciativas que han adoptado diferentes ciudades del país con ocasión del Mundial. En varias capitales se han habilitado pantallas gigantes, eventos públicos y ajustes en sistemas de transporte para facilitar la movilidad de los aficionados antes y después de los encuentros de la Selección Colombia.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, afirmó que el encuentro deportivo representa un momento de especial importancia para el país y resaltó que el fútbol tiene la capacidad de reunir a los colombianos alrededor de un mismo sentimiento. En ese sentido, explicó que la decisión administrativa busca permitir que la ciudadanía disfrute de este acontecimiento deportivo. “Cuando juega Colombia, el país se une alrededor de un mismo sentimiento”, manifestó el mandatario.

De igual forma, el alcalde hizo un llamado a los cartageneros para que vivan la jornada de manera responsable, respetando las normas de convivencia ciudadana y manteniendo un comportamiento adecuado durante las celebraciones, con el fin de que el ambiente de fiesta transcurra en completa tranquilidad y sin afectar el orden público.

Por su parte, Char se manifestó a través de su cuenta de X, invitando a vivir “esta fiesta del fútbol con alegría, respeto y responsabilidad”.