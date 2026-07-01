Calles de barro durante 50 años: gobernador de Bolívar entrega nuevas vías en Cartagena. “Puertas al progreso”

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, inauguró varias vías en varios sectores de Cartagena como 2 de Noviembre y Buenos Aires, lo que mejora la calidad de vida de las comunidades que durante años se quejaron de sus accesos a sus barrios.

En la entrega hubo expresiones culturales y musicales que convirtieron la inauguración en una verdadera fiesta comunitaria.

“Hoy es un día de fiesta para esta comunidad. Llegamos para decirle chao al barro y abrirle las puertas al progreso. Estas calles no solo mejoran la movilidad; también devuelven la tranquilidad, la seguridad y la esperanza de cientos de familias que durante años esperaron este momento. Ver la felicidad de los niños jugando, de los adultos mayores caminando con tranquilidad y de los vecinos celebrando nos llena de satisfacción y nos impulsa a seguir transformando a Cartagena y a todo Bolívar”, dijo el mandatario de los bolivarenses.

El mandatario reiteró que la infraestructura vial seguirá siendo una de las principales apuestas de su administración, convencido de que cada calle pavimentada representa mejores oportunidades para las comunidades y una mayor calidad de vida para los bolivarenses.

La intervención comprendió la pavimentación de la carrera 74 entre calles 3J y 3E, la calle 3K entre carreras 75A y 72A, y la carrera 72A entre calles 3J y 3K, beneficiando directamente a las familias de los sectores 2 de Noviembre y Buenos Aires.

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Luz Daris Rodríguez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector 2 de Noviembre, aseguró que la obra salda una deuda histórica con la comunidad.

Recordó que durante más de 50 años los habitantes convivieron con el barro, las inundaciones y las dificultades de movilidad, especialmente para los adultos mayores y las personas con discapacidad. También destacó el liderazgo del gobernador Yamil Arana y el trabajo articulado entre la Gobernación y las juntas de acción comunal para hacer realidad este proyecto.

Los habitantes también destacaron el impacto inmediato de la intervención. Catrina Madrid manifestó que ahora los niños podrán jugar con tranquilidad y los adultos mayores caminar con mayor seguridad, mientras que Lili B. Julio aseguró que dejar atrás el barro y los charcos representa “una bendición” para toda la comunidad.

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La pavimentación de El Educador hace parte del paquete de cinco obras viales que la Gobernación de Bolívar entrega simultáneamente en distintos sectores de Cartagena.

En total, la administración construye 1,42 kilómetros de nuevas vías en los barrios La Magdalena, San José, Las Brisas, Bruselas, El Educador y el sector Florida, una inversión que fortalece la movilidad, dinamiza la economía local, valora los predios y mejora las condiciones de vida de cientos de familias.